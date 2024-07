Analyse

Cette image va entrer dans l’Histoire

La photographie de l'ancien président américain, visage ensanglanté, poing serré et brandi vers le ciel après sa tentative d'assassinat, marquera à jamais l'histoire de la photographie. Et celle des Etats-Unis d'Amérique.

Un drapeau flotte dans un ciel bleu, brut, éclatant, sans le moindre nuage. Devant lui, Donald Trump. Chevelure blonde ébourriffée, la joue striée de marques sanglantes, l'oreille écarlate. L'expression est dure, pincée. Le poing fermement brandi vers le ciel. Comme une statue de la liberté en costume de marque, entourée d'un essaim indiscipliné d'agents noirs. Des mouches essaimant autour d'un pot de miel.

Provocateur, l'ancien président regarde au loin. Vers le public, vers l’avenir. Comme s'il s'adressait à celui qui a essayé de le tuer. Comme s'il lui disait: «Personne ne pourra m'abattre».

C'est ce qui s'appelle être au bon endroit, au bon moment: le photographe de l'Associated Press, Evan Vucci, a capturé cette image historique de Donald Trump brandissant le point après sa tentative d'assassinat samedi soir, en Pennsylvanie. evan vucci/x

Une image déjà indélébile. Choc. Iconique. Représentative de notre époque. Vouée à figurer en bonne place dans les livres scolaires de nos enfants, comme celles du costume framboise de Jackie Kennedy entaché du sang de son mari, ou celle de Neil Armstrong, casque sur la tête et pied posé sur la lune.

Une image qui a définitivement changé l'histoire américaine: Neil Armstrong. image: ina

Le photographe

Cette photo saisissante de Donald Trump, on la doit à Evan Vucci, photographe aguerri de l'Associated Press. Ce soir-là, il fait partie des reporters chargés de couvrir le rally du républicain A Butler, Pennsylvanie, il fait très beau, très chaud. L'ex-président affiche près d'une heure de retard. Un jour comme les autres, se dit le photographe, vainqueur d'un prix Pulitzer en 2021. Un meeting de campagne ordinaire, pas très différent de ceux qu'il a déjà couverts auparavant.

Donald Trump, quelques minutes avant les tirs. Image: The Washington Post

Jusqu'à ce que retentissent des coups de feu, quelque part par-dessus son épaule gauche.

Pas de place pour le doute ou la peur. Pas l'ombre d'une hésitation. «A partir de là, j’ai braqué mon objectif sur l’ancien président Trump», témoigne Evan Vucci au Daily Beast, quelques heures après les évènements.

«A ce moment-là, vous vous assurez simplement que votre composition est bonne et que vous faites les images que vous devez faire» Evan Vucci au Daily Beast.

Ce moment, c'est le sien. Et pas question de le louper, comme ce jour de décembre 2008, lorsqu'il préfère immortaliser le visage du journaliste irakien qui vient de lancer sa chaussure sur le président George W. Bush, en pleine allocution. Plutôt que celui du président lui-même, esquivant le projectile. Un moment qui le frustre encore aujourd'hui, confesse Evan Vucci avec un rire au Daily Beast.

Alors, il fonce vers le côté droit de la scène, là où les agents du Secret Service sont susceptibles d'entraîner leur protégé. Bingo. Son intuition lui donne raison. Evan Vucci mitraille. Pour obtenir l'une des images les plus percutantes de cette tentative d'assassinat.

L'impact

Une image à la composition parfaite, lyrique au point d'évoquer une peinture d'histoire. Et qui met déjà le feu à son pays, car lourde de signification politique. Donald Trump y dégage une force et une volonté remarquable. Le contraste avec son rival Joe Biden, qui apparaît fréquemment fragile et affaibli, est poignant. Au point de faire pencher l'élection en faveur du républicain? Une seule image peut-elle changer le destin d'un pays?

La Liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix.

Interrogé par le Daily Beast, Evan Vucci se défend de toute tentative de propagande. «Je photographie la politique pour gagner ma vie, mec. Chaque photo que je prends va faire débattre les gens.»

«C'est un moment de l'histoire qu'il faut documenter, n'est-ce pas?» Evan Vucci.

Quoi qu'en dise son auteur, une chose est certaine. Cette image sera de celles qui resteront gravées dans l’esprit des Américains, pendant des générations.