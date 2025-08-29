assez ensoleillé13°
La police de l'immigration de Trump arrête deux pompiers

Washington: Pompiers arrêtés par la police de l&#039;immigration (image d&#039;illustration)
Les deux pompiers luttaient contre le Bear Gulch Fire, un feu de forêt qui brûle depuis début juillet sur la péninsule Olympique de l'Etat de Washington (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

La police de l'immigration de Trump a fait un acte «absurde»

Engagés dans la lutte contre un vaste incendie, deux pompiers «en situation irrégulière» ont été arrêtés mercredi dans l'Etat de Washington. Depuis, les critiques fusent du côté des démocrates.
29.08.2025, 08:1829.08.2025, 08:25
Plus de «International»

L'arrestation par la police de l'immigration de deux pompiers impliqués dans la lutte contre un vaste incendie dans le nord-ouest des Etats-Unis a provoqué une polémique jeudi. Certains démocrates dénonçent un acte «absurde».

L'interpellation, qui a eu lieu mercredi dans l'Etat de Washington, a été confirmée par l'Agence de protection des frontières (CBP). Ses agents ont arrêté «deux personnes» qui «se trouvaient en situation irrégulière», lors d'une intervention où ils ont vérifié l'identité de 44 pompiers, selon un communiqué.

Voici les visas américains visés par Donald Trump

Selon le Seattle Times, les deux pompiers arrêtés appartenaient à des sociétés privées engagées par les autorités pour aider à combattre le Bear Gulch Fire, un feu de forêt qui brûle depuis début juillet et a ravagé plus de 3600 hectares sur la péninsule Olympique de l'Etat de Washington.

«On a risqué notre vie ici pour sauver la population et voilà comment ils nous traitent»
Un pompier sous couvert d'anonymat

L'opération «n'a pas entravé les opérations de lutte contre les incendies ni la réponse aux incendies actifs dans la région», a assuré l'Agence de protection des frontières. Les policiers sont intervenus car les contrats passés entre le gouvernement fédéral et les deux entreprises concernées «ont été résiliés à la suite d'une enquête criminelle», a expliqué l'agence fédérale, sans plus de précisions sur les soupçons pesant sur ces sociétés.

Une politique «à vomir»

L'intervention a été âprement critiquée par les démocrates de la région jeudi, qui y voient une preuve des excès de l'offensive anti-immigration menée par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche. Bob Ferguson, le gouverneur démocrate de l'Etat de Washington, s'est dit «profondément préoccupé» sur X, et a demandé à ses services «de recueillir davantage d'informations sur ce qui s'est passé».

«La politique d'immigration de cette administration est fondamentalement à vomir», a dénoncé la sénatrice de l'Etat de Washington, Patty Murray.

«Personne ne devrait considérer que c'était nécessaire. Ces pompiers ont risqué leur vie pour nous TOUS et Trump les emprisonne»
Patty Murray

«Il n'y a pas de mots pour décrire cette cruauté», a renchéri sa consoeur à la Chambre des représentants, Pramila Jayapal. «C'est absurde et totalement contraire aux intérêts des États-Unis.» (jzs/ats)

