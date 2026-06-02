Petit moment de flottement entre les deux leaders. keystone (montage)

«T'es cinglé»: Trump s'en prend à Netanyahou

Les relations entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou semblent traverser une zone de turbulences. Le président des Etats-Unis aurait vivement reproché au Premier ministre israélien sa campagne d'opérations au Liban, au risque de fragiliser les négociations en cours avec l'Iran.

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Lors d'un entretien téléphonique tendu, lundi 1er juin, Donald Trump aurait réagi avec colère en apprenant que Benjamin Netanyahou envisageait de frapper Beyrouth dans le cadre de l'offensive menée contre le Hezbollah. Selon les propos rapportés par Axios et Franceinfo, il aurait lancé:

«T'es complètement cinglé» Trump, à Netanyahou

Cette montée des tensions intervient alors que Téhéran exige qu'un éventuel accord avec Washington comprenne également un cessez-le-feu sur le front libanais. Dans le même temps, Israël a intensifié sa campagne militaire contre le Hezbollah, mouvement chiite soutenu par l'Iran.

Les forces israéliennes multiplient les frappes aériennes, principalement dans le sud du Liban, et poursuivent une offensive terrestre en profondeur sur le territoire libanais. Des opérations qui compliquent les efforts diplomatiques engagés entre les Etats-Unis et l'Iran.

«Tu serais en prison»

Selon Axios, Donald Trump a également rappelé à son interlocuteur le soutien qu'il lui a apporté face à ses ennuis judiciaires liés à plusieurs affaires de corruption.

«Sans moi, tu serais en prison. Je te sauve la mise»

Quelques heures plus tard, le président américain a toutefois annoncé sur son réseau Truth Social que Benjamin Netanyahou avait accepté, à sa demande, de renoncer à l'envoi de troupes à Beyrouth. Dans la foulée, l'ambassade du Liban à Washington a indiqué que le Hezbollah avait accepté une proposition américaine prévoyant une «cessation mutuelle des attaques».

Malgré cette avancée diplomatique, les affrontements entre l'armée israélienne et la milice chiite ont repris durant la nuit, illustrant la fragilité de toute désescalade dans la région.

(acu)