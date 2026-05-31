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Les Etats-Unis tuent trois trafiquants lors d'une nouvelle frappe

In this Nov. 27, 2019 photo provided by the U.S. Coast Guard, a suspected drug-smuggling vessel floats in international waters of the Eastern Pacific Ocean after Coast Guard Cutter Bertholf, boarding ...
L'armée américaine a mené samedi une nouvelle frappe contre une embarcation de trafiquants de drogue présumés dans le Pacifique (image d'illustration).Image: AP U.S. Coast Guard

Les Etats-Unis tuent trois trafiquants lors d'une nouvelle frappe

Washington poursuit son offensive contre le narcotrafic en mer. Une nouvelle frappe menée samedi dans l'est du Pacifique a visé un bateau suspect et fait trois morts, selon l'armée américaine.
31.05.2026, 08:2431.05.2026, 08:24

L'armée américaine a mené samedi une nouvelle frappe contre une embarcation de trafiquants de drogue présumés dans le Pacifique. Elle a tué trois hommes durant cette opération, ont indiqué des responsables.

Cette attaque porte à plus de 200 le nombre total de personnes tuées – selon un décompte de l'AFP – depuis que l'administration Trump a lancé son offensive en septembre.

Le Commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom) a indiqué sur X que «le navire transitait le long de routes de narcotrafic connues dans l'est du Pacifique et participait à des opérations de narcotrafic». Selon lui, «trois narcoterroristes de sexe masculin ont été tués au cours de cette action».

Des images vidéo en noir et blanc accompagnant le message montrent le bateau immobile en pleine mer avant d'être englouti par une violente explosion.

L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. Un organe de surveillance interne au Pentagone va enquêter sur leur légalité, ont rapporté la semaine dernière des médias américains. (tib/ats)

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