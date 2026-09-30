Le F-22 Raptor américain demeure aujourd'hui l’un des avions les plus performants au monde pour le combat. Image: montage watson

Face aux déboires du F-35, les Etats-Unis ont une idée radicale

Le F-22 «Raptor» américain fait ses preuves dans la guerre contre l’Iran, malgré un arrêt de sa production en 2012. Une vieille idée refait donc surface au Congrès, alors que la Chine se réarme.

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Les Etats-Unis ont cessé de produire leur avion de combat le plus puissant il y a quatorze ans. Une décision qu’ils pourraient aujourd’hui regretter. Alors que le F-22 «Raptor» est actuellement engagé dans la guerre contre l’Iran, la flotte chinoise et ses J-20 constitue une menace grandissante. En parallèle, le F-35 - sur lequel mise également la Suisse - rencontre des difficultés de disponibilité opérationnelle.

A Washington, une idée spectaculaire refait donc surface: la chaîne de production du F-22, à l’arrêt depuis longtemps, pourrait redémarrer.



Selon le site Meta-Defense, le Pentagone étudie plusieurs possibilités pour renforcer plus rapidement l’US Air Force face aux crises géopolitiques.

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Parmi les options envisagées figurent des F-15EX supplémentaires, des F-16 modernisés et, justement, la reprise de la production du Raptor. Aucune décision concrète n’a toutefois été prise ni en matière de fabrication ni en matière de financement.

La Chine met les Etats-Unis sous pression

Contrairement au F-35, plus polyvalent, le F-22 a été conçu avant tout pour une mission: détecter et détruire les avions ennemis de dernière génération. A l’origine, l’US Air Force voulait en acquérir 750 exemplaires. Elle n'en aura finalement reçu que 187 appareils.

Après la guerre froide, on fustigeait les investissements inutiles dans ce chasseur spécialisé dans la supériorité aérienne. On lui reprochait son caractère vétuste. Le programme a été arrêté en 2009 et le dernier F-22 est sorti d’usine en 2012. Son prix unitaire à l’époque: 137 millions de dollars. Par la suite, plusieurs tentatives ont été menées pour retirer complètement le Raptor du service en raison de son coût élevé.

Désormais, la situation a changé. Washington voit d'un mauvais œil la flotte croissante de chasseurs chinois J-20. Selon des études, Pékin prévoit de disposer de 1000 appareils opérationnels d’ici 2030. Leur nombre dépasserait déjà les 300.

Le Congrès étasunien a lui aussi prouvé la nécessité du Raptor: en juin, la commission des forces armées de la Chambre des représentants a approuvé une interdiction de retrait pour les 184 F-22 encore disponibles. Elle a par ailleurs repoussé la durée de cette interdiction de 2027 jusqu'à fin septembre 2032.

Deux J-20 chinois en pleine démonstration dans le ciel de Zuhai. Chinatopix/AP

Autre objectif: tenir jusqu’à l’arrivée du prochain engin, le F-47. Cette prolongation n’est toutefois pas encore définitive: le texte doit encore franchir plusieurs étapes de la procédure législative, notamment au Sénat.

Un F-35 sur quatre pleinement opérationnel

Le F-22 continue pourtant de faire ses preuves dans le contexte de la guerre en Iran. L’US Air Force y a engagé ses avions dans des missions de combat, sans déplorer de pertes pour l'instant. En revanche, la disponibilité opérationnelle du F-35 pose problème. Ce chasseur furtif dispose de capteurs très sophistiqués. Il peut pénétrer profondément dans un espace aérien défendu, mais son entretien reste exigeant.

Selon la Cour des comptes américaine, la proportion de F-35 capables d’accomplir au moins une des missions prévues est passée de 67% en 2021 à 44% en 2025. Seuls 25% étaient alors opérationnels. Dans le même temps, les coûts d’entretien augmentent.

Premier avion livré à la Pologne en mai. Le F-35 connaît aussi un grand succès à l'exportation. epa

Le Pentagone continue néanmoins de miser sur le F-35. Il a lancé en 2025 un programme de 13,7 milliards de dollars destiné à améliorer sa disponibilité opérationnelle. Les responsables militaires étasuniens insistent notamment sur ses capacités dans des espaces aériens âprement défendus.

Ce débat concerne indirectement la Suisse, dont l'armée de l’air doit recevoir 36 F-35A au total, dès 2028. Ils sont destinés à remplacer les F/A-18. Les premiers sont déjà en production. L'armée souligne avoir commandé un lot supplémentaire de pièces détachées afin de se prémunir contre les problèmes de maintenance.

Un retour du F-22 ne changerait donc probablement pas grand-chose pour la Suisse. D’autant que l’idée n’est pas nouvelle et revient régulièrement. Le Congrès américain avait évoqué en 2016 déjà la possibilité de reprendre la production du F-22. Jusqu’à 194 appareils supplémentaires étaient alors envisagés. L'US Air Force avait alors estimé la facture à quelque 50 milliards de dollars, un montant rédhibitoire.

Malgré cela, le débat n'est toujours pas clos. Des obstacles considérables demeurent: il faudrait reconstruire les chaînes d’approvisionnement et les capacités de production, tout en modernisant la technologie. Et les Etats-Unis développent déjà un nouveau modèle en parallèle, le F-47.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)