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Viola Amherd savait que les F-35 n’auraient pas de prix fixe

Viola Amherd avait été mise au courant qu&#039;il n&#039;y aurait pas de prix fixe pour les F-35.
Viola Amherd et Darko Savic d'Armasuisse avaient été mis au courant qu'il n'y aurait pas de prix fixe pour les F-35.Keystone

Fiasco du F-35: Viola Amherd était au courant

Alors qu’elle était chargée de la Défense, la conseillère fédérale avait été informée par les Etats-Unis que le programme des avions de combats entraînerait des surcoûts. Elle avait ensuite annoncé sa démission.
13.09.2026, 09:4513.09.2026, 10:55
Reto Heimann / watson.ch

En décembre 2024, le Département fédéral de la Défense, alors dirigé par Viola Amherd, a reçu un courrier des Etats-Unis. Dans un document non-officel, les Américains indiquaient que l’achat des F-35 pourrait entraîner des coûts supplémentaires. C’est ce que rapporte dimanche le Tages-Anzeiger notamment.

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Selon ces informations, Viola Amherd n'en avait pas immédiatement informé le reste du Conseil fédéral, mais seulement deux mois après avoir reçu le document.

En janvier 2025, elle avait alors annoncé qu’elle quitterait le Conseil fédéral à la fin mars 2025. Une semaine avant l'élue du Centre, le 8 janvier 2025, Darko Savic avait déjà remis sa démission. Comme l'expliquent les journaux de Tamedia, il était le principal responsable de l’acquisition des F-35.

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Selon des membres de la Commission de gestion (CdG) du Parlement, qui a publié la semaine dernière un rapport sur l’acquisition des F-35, c’est également Darko Savic qui parlait d’un prix fixe depuis 2021. «Il était probablement à l'origine de cette légende sur le prix fixe», estime la conseillère nationale socialiste et membre de la CdG, Priska Seiler Graf.

epa13088003 A US Navy F35 flies over the US Marine Corps War Memorial, also known as the Iwo Jima Memorial, in Arlington, Virginia, USA, 04 July 2026. Events marking the 250th anniversary of US indepe ...
Un F-35 de l’US Navy survole le mémorial du Corps des Marines à Arlington, en Virginie, le 4 juillet 2026.Keystone

Le rapport de la CdG révèle que les Etats-Unis avaient effectivement intégré dans le contrat une clause spéciale concernant le prétendu prix fixe. Dans le même temps, les Américains avaient clairement fait comprendre à Darko Savic que la Suisse ne bénéficiait d’aucune garantie de prix fixe.

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Une garantie de ce type serait contraire au droit américain et injuste envers les autres pays signataires du contrat. La CdG n’a trouvé «aucun indice» permettant d’affirmer que Darko Savic aurait transmis cette information.

C’est ainsi, selon le Tages-Anzeiger, que la conseillère fédérale a continué jusqu’au bout à affirmer avec insistance que la Suisse avait obtenu des Etats-Unis une garantie de prix fixe dans le cadre de l’achat des F-35. Le rapport de la CdG qualifie simplement sa gestion d'«insuffisante».

Le membre de la CdG et conseiller national UDC Thomas Burgherr déclare:

«N’importe quel menuisier l’aurait compris. Aujourd’hui, personne ne propose à prix fixe une cuisine qui ne sera livrée que dans cinq ans.»

Interrogés par Tamedia, ni Viola Amherd ni Darko Savic n’ont souhaité s’exprimer. (tib/ats)

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