A Meiringen, les avions de combat F-35 commandés par la Suisse sont loin de faire l'unanimité. Image: keystone

L'Italie a refusé de faire atterrir un F-35 sur une base de l'armée suisse

L'armée italienne a commandé 115 F-35 et en a reçu déjà plusieurs dizaines. Pour aider la Suisse, le pays voisin prévoyait de faire un atterrissage test dans le canton de Berne, avant de se raviser. Explications.

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Les riverains de l'aérodrome militaire de Meiringen (BE) s'inquiètent des nuisances sonores que pourraient provoquer les avions de combat F-35 commandés par la Suisse. Aujourd'hui déjà, les habitants du Haslital sont confrontés presque quotidiennement au bruit des avions de combat de l'armée suisse.

Mais, malheureusement pour eux, le F-35 devrait être encore plus bruyant que le F/A-18. Les Forces aériennes suisses et l'Office fédéral de l'armement (Armasuisse) ont donc promis à la population locale d'organiser une comparaison sonore entre les deux appareils. L'armée de l'air italienne avait accepté de mettre un F-35 à disposition pour ce test.

Ce test devait initialement avoir lieu le 21 avril 2026. Mais cinq jours auparavant, Armasuisse avait annulé le rendez-vous, sans fournir d'explication. Cinq mois plus tard, la comparaison sonore n'a toujours pas eu lieu.

Des recherches du Tages-Anzeiger révèlent désormais que l'armée de l'air italienne refuse d'atterrir sur l'aérodrome militaire de Meiringen. En cause: celui-ci ne dispose pas d'un dispositif de filet d'arrêt certifié pour le F-35. Ces filets sont utilisés lorsqu'un avion de combat ne parvient pas à s'immobiliser à temps lors de l'atterrissage et doit être intercepté en bout de piste.

L'armée de l'air italienne aurait proposé, comme solution de remplacement, d'effectuer une remise de gaz afin que l'avion de combat n'ait pas à se poser. Mais cette proposition n'a pas été retenue, écrit le Tages-Anzeiger, car les mesures obtenues ne seraient pas comparables. Les Forces aériennes suisses prévoient en effet de décoller de l'aérodrome avec la postcombustion, qui fournit une poussée supplémentaire. Celle-ci permet de réduire au minimum la distance nécessaire au décollage, mais génère aussi davantage de bruit.

La base aérienne de l'armée suisse à Meiringen. Ici, avec des F/A-18. Image: KEYSTONE

Les recherches montrent toutefois qu'un dispositif de filet d'arrêt devrait être certifié à Meiringen en 2027. Selon le quotidien, le test pourrait alors éventuellement être organisé à cette date. (hkl/trad. hun)