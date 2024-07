Patriotisme à perte de vue : Tom Cruise dans Top Gun. Image: imdb

Comment la CIA et l'armée américaine ont infiltré Hollywood

Aux Etats-Unis, le divertissement et la propagande militaire vont de pair. Si les réalisateurs donnent une belle image de l'armée, ils peuvent recourir à ses ressources et à ses technologies.

Corina Mühle

Top Gun a rendu l'armée américaine cool à nouveau. En 1986, l'institution a enregistré une légère augmentation des nouvelles vocations. Dans certaines villes américaines, des recruteurs se sont même postés devant les cinémas pour intercepter des hommes enthousiastes. Mais la relation entre Hollywood et l'armée américaine a commencé bien plus tôt et a même un nom: Military Entertainment Complex.

En anglais, cette collaboration est parfois appelée «militainment». Les réalisateurs peuvent se rendre au bureau de liaison du divertissement à Los Angeles et dire qu'ils ont besoin d'avions militaires pour un film. En contrepartie, l'armée demande le script complet. Il n'est pas rare que ces derniers réécrivent des scènes entières et modifient des contenus, comme on peut le découvrir dans le documentaire Theaters of War: How the Pentagon and CIA took Hollywood.

Une idée qui naît avec les guerres mondiales

En 1917, le gouvernement américain a créé un «comité pour l'information publique» afin de formuler des directives pour les médias et d'encourager le soutien à l'entrée dans la Première Guerre mondiale.

La Seconde Guerre mondiale a mis le feu aux poudres. C'est alors que le bureau de liaison pour le divertissement du ministère américain de la Défense (DoD) a été créé. Aujourd'hui encore, son objectif est de faire en sorte que l'armée soit bien représentée dans les médias de divertissement. Sur son site web, le DoD écrit qu'il veut:

«présenter les histoires militaires avec exactitude et s'assurer qu'aucune information sensible n'est divulguée dans les scénarios hollywoodiens»

Quand Disney fait la propagande de l'armée...

L'armée a également ciblé les enfants avec sa propagande, c'est ainsi que les enfants ont eu un aperçu exclusif du travail de l'armée dans l'émission The Mickey Mouse Club. Certains enfants ont par exemple pu visiter un sous-marin nucléaire, comme le raconte Der Spiegel.

Un numéro de Scientific American de 1944, avec des personnages populaires de Disney. Image: division of Armed Forces History

Walt Disney s'est associé à l'armée américaine et l'a soutenue de toutes les manières possibles. Il a non seulement mis à disposition les bâtiments de Disney, mais a également créé des films d'entraînement militaire. Au début des années 1940, Disney a diffusé plusieurs films d'entraînement militaire qui ont permis à des millions d'Américains de se familiariser avec la guerre.

Image: EJ Hersom/disney

Image: EJ Hersom/disney

Des milliers de scénarios examinés par l'armée

Entre 1942 et 1945, l'Entertainment Liaison Office a examiné 1652 scénarios et a révisé ou rejeté tout ce qui représentait les Etats-Unis de manière défavorable, y compris le matériel qui faisait apparaître les Américains comme «indifférents à la guerre ou opposés à la guerre».

D'après Tanner Mirrlees, professeur de communication et de médias numériques à l'Ontario Tech University, le directeur du bureau, Elmer Davis, aurait affirmé:

«La manière la plus simple de faire entrer une idée de propagande dans l'esprit de la plupart des gens est de la faire passer par le média d'un film de divertissement: ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés»

Hollywood avait reçu son ordre de marche de l'armée et, pendant la guerre, dit-il, «des gens qui avaient été formés pour vendre du savon, des céréales et des appareils ménagers étaient maintenant recrutés par l'Etat pour vendre la guerre au public américain».

Et cette mission se poursuit encore aujourd'hui. Les relations nouées entre les agences gouvernementales américaines et Hollywood pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide ont façonné la manière dont les histoires sur l'armée sont racontées en 2024.

«De nombreux films sont impliqués dans l'armée américaine. Et ils sont faits pour glorifier l'armée américaine», explique Mirrlees, qui ajoute:

«Aucun autre pays au monde ne produit autant d'images de lui-même en tant que héros militaire que les États-Unis» Tanner Mirrlees

Voici celui qui contrôle l'image de l'armée

Quand on parle des relations entre l'armée et Hollywood, on ne peut pas éviter le nom de Philip M. Strub. Celui-ci a été pendant trois décennies responsable du cinéma au Pentagone et a exercé une influence sur des milliers de films, de séries et de jeux vidéo. Citons notamment Iron Man, Man of Steel, la franchise Transformers et Demain ne meurt jamais. Pour le deuxième film Transformers, l'US Air Force a mis à disposition des avions de combat F-22 d'une valeur de 150 millions de dollars.

Strub était la seule personne à décider si un film avait le droit ou non à la coopération militaire dans tous les domaines, de l'accès aux informations et aux conseillers à l'utilisation des avions de l'armée de l'air ou des navires de la marine.

Philip M. Strub (à droite) sur le plateau de Whiskey Tango Foxtrot avec Tina Fey. Image: paramount

La collaboration avec l'armée présente plusieurs avantages pour les producteurs de films: L'un d'entre eux est que le film peut être produit à un coût beaucoup plus bas si du matériel militaire peut être utilisé. Cela permet également de réduire le recours aux images de synthèse.

L'armée fournit même des soldats

Un autre avantage est que cela permet souvent à la production d'éviter les tarifs minimums journaliers pour les acteurs syndiqués (1158 dollars par jour pour les films dont le budget est supérieur à deux millions de dollars). Outre les avions de chasse, les navires et les technologies, l'armée fournit fréquemment des soldats pour faire de la figuration.

Strub a toujours refusé de soutenir des films qui montraient l'armée sous un jour négatif, par exemple des scènes de consommation de drogue, de meurtre ou de torture sans punition subséquente. Pour ces raisons, les films Platoon, Apocalypse Now, Zero Dark Thirty et Argo n'ont eu droit à aucun soutien.

Même la CIA s'y est mise

A l'époque de la guerre froide, la CIA a, elle aussi, découvert l'efficacité du travail que les agents, ou plutôt les personnalités hollywoodiennes qui travaillaient comme agents, accomplissaient pour elle. Luigi Luraschi en est un exemple. Dans les années 50, Luraschi travaillait pour le studio Paramount Pictures et échangeait secrètement avec un agent de la CIA sur la représentation des services secrets dans les films. Il réécrivait régulièrement des scénarios afin de présenter la CIA sous un jour favorable.

Luigi Luraschi (au milieu), 1963. Image: IMAGO/United Archives International

Mais avoir de l'influence sur les cinéastes n'était pas suffisant, la CIA voulait être sur place. Dans le livre The CIA in Hollywood, Tricia Jenkins écrit que la CIA a tissé un réseau très large, allant de scénaristes comme Tom Clancy à des acteurs comme Ben Affleck.

Selon Jenkins, la CIA doit veiller à ce que ses intérêts soient défendus. Cela fonctionne de la même manière que pour l'armée: les cinéastes ont un accès exclusif aux documents et aux bâtiments et peuvent s'entretenir avec des agents. En contrepartie, la CIA est présentée de manière positive afin que la population ait le sentiment qu'«ils ne sont pas si mauvais que ça». Même s'ils n'ont pas été soutenus par l'armée, Argo, Zero Dark Thirty et L'attentat ont eu droit à l'appui de la CIA.

Comment la propagande est-elle reçue en Europe ?

En dehors des Etats-Unis, il est plus difficile de diffuser la propagande sur l'armée américaine. Des séries telles que SEAL Team, The Brave et Valor «créent une ambiance avec beaucoup de patriotisme et de drapeaux», explique Stephen Mowbray à The Hollywood Reporter. Silke Regier de RTL déclare :

«Les émissions vraiment patriotiques sont très difficiles à cerner pour nous»

Pourtant, le public international est pourtant d'une importance énorme pour les studios. Les ventes mondiales représentent toujours une part importante des bénéfices.

The Brave : toutes des héroïnes et des héros dans l'armée américaine. Image: nbc

Pour que ces séries trouvent également leur public en Europe, les studios américains doivent donc faire preuve d'imagination. C'est ainsi que NBC a par exemple changé le nom de la série sur les services secrets For God and Country en The Brave en Europe.

«Nous avons fait très attention à ne pas positionner cette série pour nos acheteurs internationaux comme une série militaire américaine, mais comme une série d'action internationale», explique Don McGregor, de NBCUniversal, qui souligne: