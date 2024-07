Le film de Peter Luisi réalisé avec l'IA suscite la controverse

Très sollicité, Peter Luisi affirme qu'il n'a pas d'affinité particulière avec l'IA et qu'il est simplement curieux . Il explique avoir écrit une phrase sur le contenu du film et demandé ensuite à l'IA de rédiger un scénario. «L'IA a livré un résultat étonnamment bon», admet le réalisateur qui a repris quasi intégralement le scénario sans en changer un mot.

The Last Screenwriter raconte l'histoire d'un scénariste qui constate que ce nouvel outil peut écrire mieux que lui. Selon le Zurichois, il s'agit d'une expérience. L'histoire «vise à lancer une discussion et n'a jamais eu d'objectif commercial».

Peter Luisi se dit néanmoins surpris par ce qui s'est passé et l'intensité des réactions. Pourtant, cela fait un an que les risques potentiels de l'intelligence artificielle sont au cœur de la grève des scénaristes à Hollywood.

Le réalisateur suisse Peter Luisi a laissé une intelligence artificielle (IA) écrire le scénario de son dernier né, The Last Screenwriter. Sa démarche divise, elle a même conduit à l'annulation de la première à Londres.

