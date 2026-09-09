Les généreux cadeaux de Trump à trois collaboratrices révélés

Trois proches collaboratrices de Donald Trump ont reçu chacune une importante somme présentée comme un cadeau de fin d’année. La Maison-Blanche assure que tout est parfaitement légal.

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Donald Trump a offert à son omniprésente assistante Natalie Harp 45 000 dollars présentés par celle-ci comme un cadeau de fin d'année dans sa dernière déclaration financière, selon les médias américains. La Maison Blanche a indiqué que cette pratique est «entièrement conforme aux normes juridiques et éthiques applicables».

Natalie Harp et Donald Trump. Image: www.imago-images.de

Deux autres collaboratrices du président américain, Margo Martin et Chamberlain Harris, ont bénéficié de sommes similaires, indique le Washington Post, premier à rapporter mardi soir l'information reprise aussi par CNN, Politico et le Wall Street Journal.

Margo Martin. Keystone

Le service de presse de la Maison Blanche est monté au créneau pour défendre la générosité présidentielle:

«Le président a l'habitude depuis longtemps de faire des cadeaux de Noël aux personnes de son entourage, y compris parfois des employés et des collaborateurs.»

Les sommes versées n'ont aucun lien avec «les activités officielles» de leurs bénéficiaires et «sont par conséquent entièrement conformes aux normes juridiques et éthiques applicables», a-t-il estimé.

Salaire de 150 000 dollars par an

Les montants reçus par Natalie Harp et ses deux collègues équivalent à un bonus de 30% par rapport à leur salaire annuel.

Les trois jeunes femmes sont rémunérées chacune à hauteur de 150 000 dollars par an, selon des données officielles transmises par la Maison Blanche au Congrès début juillet.



Omniprésente auprès de Donald Trump, Natalie Harp a été propulsée en pleine lumière cet été quand un sénateur démocrate, Jon Ossof, a brocardé cette proximité, suscitant une indignation massive dans le camp présidentiel.

L'organigramme de la Maison Blanche donne à cette femme de 35 ans les titres officiels d'«assistante spéciale» et «assistante exécutive» du président républicain.

Chamberlain Harris. Image: Instagram / Chamberlain Harris

Chamberlain Harris apparaît comme «assistante spéciale», «assistante exécutive» du président et «directrice adjointe des opérations du Bureau ovale» dans le rapport transmis au Congrès.



Margo Martin est répertoriée pour sa part en tant qu'«assistante spéciale du président et conseillère en communication». (jah/ats)