Trump a posté la «carte» sans légende lundi, au milieu d'une centaine de messages mis en ligne sur son fil au cours du long week-end de la Fête du travail (Labor Day). Image: montage watson

Trump convoite toujours plus de nouveaux territoires (y compris européens)

Trump provoque une nouvelle polémique en publiant sur Truth Social une «carte» couvrant du drapeau américain l'Amérique du Nord, le Mexique, les Caraïbes, le Groenland et l'Islande.



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Donald Trump vient de déclencher une nouvelle polémique avec une «carte» couvrant du drapeau des Etats-Unis toute l'Amérique du Nord, le Mexique, les Caraïbes, le Groenland et l'Islande, dans une avalanche de messages sur son réseau Truth Social.

Le président américain est coutumier des publications controversées sur Truth Social.

Il a posté la «carte» en cause sans légende lundi, au milieu d'une centaine de messages mis en ligne sur son fil au cours du long week-end de la Fête du travail (Labor Day).

Canada, Mexique, Cuba et Antilles françaises

Outre l'Islande, on peut y voir la bannière étoilée recouvrir le Canada, en guerre commerciale avec Washington et dont Donald Trump rêve de faire le 51e Etat des Etats-Unis, le Groenland, territoire autonome danois, mais aussi le Mexique, Cuba et la République dominicaine ou encore la Jamaïque, les Antilles françaises et les autres îles des Caraïbes.

Le président américain a publié sa multitude de messages à un rythme accéléré, une soixantaine sur la journée de dimanche, 37 en 10 heures lundi, selon un décompte de l'AFP.

George Washington et coups de crosse

Comme souvent, il a multiplié les affirmations invérifiables, notamment sur l'état de l'économie iranienne que Washington entend asphyxier, et fait de nouveau montre d'un recours immodéré aux images générées par intelligence artificielle.

Donald Trump s'est ainsi mis en scène recevant George Washington dans le Bureau ovale ou habillé en joueur de hockey, menaçant le Premier ministre canadien Mark Carney de coups de crosse.

Des publications le montrent aussi en héros du combat contre l'Iran ou dans un univers de science-fiction, aux commandes d'un vaisseau spatial survolant la Terre en proie à des explosions.

«Ferme-la!»

Outre ses revendications territoriales, le président républicain propose de rebaptiser le Nouveau-Mexique en «Nouvelle-Amérique».

Cette dernière prétention lui a valu une réponse sèche d'un de ses critiques les plus virulents, le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom. «Ferme-la!», lui a intimé ce dernier sur X. (afp)