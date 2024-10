La forme de la Floride va changer à jamais à cause de la puissance de l'ouragan Milton. images: getty, montage: watson

L’ouragan sera si dévastateur que la Floride va changer de forme

Alors que la côte ouest est sur le point d’être dévastée par Milton, les experts prédisent déjà des dégâts qui bouleverseront définitivement le littoral du «sunshine state». Avec de graves conséquences.

Plus de 8 millions d'habitants ont fui la côte ouest de la Floride, à l'approche de l'un des plus puissants ouragans de l'histoire de l’Etat. Milton va taper le littoral au niveau de la ville de Tampa dans quelques heures et les prédictions sont catastrophiques. Au point que les experts prédisent la «destruction de la baie». Alors que l'ouragan oscille constamment entre la catégorie 4 et 5, les conseils macabres se succèdent pour tenter de sauver un maximum de vie humaine.

«C'est fini, les amis. Ceux d'entre vous qui ont été touchés par l'ouragan Hélène, ça va être un véritable KO. Vous devez sortir et vous devez sortir maintenant. Ou plus jamais» Cathie Perkins, directrice de la gestion des urgences pour le compté de Pinellas, lors d'une conférence de presse mercredi matin.

La dévastation sera non seulement humaine et matérielle, mais aussi topographique. Depuis de nombreuses décennies, les 1320 kilomètres de littoral et de plages de sable qui enlacent le «sunshine state» sont régulièrement secoués par des ouragans. Et suivant la puissance de ces derniers, les côtes changent drastiquement de visage.



Si Hélène a déjà inondé la majeure partie de la côte ouest il y a une dizaine de jours, le «monstre» qui est en approche va définitivement modifier le tracé du littoral. Et pour une raison mathématique aussi simple que dramatique, selon les dernières analyses de l'United States Geological Survey.

«Les vagues et les ondes de tempête de Milton pourraient provoquer l'érosion et le débordement de 100% des plages faisant face à l'océan»

En d'autres termes, le littoral devrait ressortir définitivement transformé du passage Milton. Un ouragan d'une telle puissance qu'il s'agit «du niveau de changement côtier le plus grave» que l'Etat a connu jusqu'ici. Et ce bouleversement ne sera pas seulement cosmétique. Si les lames de tempêtes vont effectivement grignoter à jamais un gros morceau de côte, ce sont les dunes qui vont disparaître. Et sans ces dunes, les populations déjà fragilisées par les ouragans précédents seront carrément à la merci de mère Nature.

Ponte Verde en Floride, avant et après Irma en 2017.

Comme le rappelle ABC News, «les grosses vagues déclenchées par l'ouragan Nicole en 2022 ont endommagé plus d'une douzaine de structures côtières dans les comtés de Flagler et de Volusia, provoquant l'effondrement d'une route d'État dans certains endroits et l'inondation complète dans d'autres». Un danger qui vient aussi taper dans le porte-monnaie des régions grignotées par les tempêtes, nous précise le United States Geological Survey mercredi:

«L'extrême érosion met les infrastructures déjà critiques en danger, pouvant entraîner des pertes économiques considérables»

Sans compter que le «développement des hautes terres, les intérêts récréatifs, l'habitat faunique ou d'importantes ressources culturelles sont menacés ou perdus à jamais», conclut l'USGS. Sachez enfin que le niveau de la mer dans tout l'Etat est d'environ 20cm plus élevé qu'il ne l'était en 1950, selon le Florida Climate Center, cité aujourd'hui par ABC News.

Dans quelques heures, l'ouragan Milton va semer la mort sur son passage et ravaler une énième fois le visage de l'un des Etats les plus fragiles des Etats-Unis.