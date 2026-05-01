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Met gala 2026: des appels au boycott envahissent New York

Une campagne de boycott de Jeff Bezos à New York.
La campagne de boycott du Met Gala à New York.Image: Instagram @everyonehateselon_

Ils sont en guerre contre Jeff Bezos

Le célébrissime Met Gala suscite la controverse cette année comme rarement auparavant. En cause? La sponsorisation de l'événement par Jeff Bezos et Lauren Sánchez. A New York, les appels au boycott se multiplient.
01.05.2026, 17:0001.05.2026, 17:00

Depuis plusieurs semaines, des affiches un peu spéciales sont placardées dans les rues et les stations de métro de New York. «Amazon alimente ICE», peut-on lire sur l'une d'elles. Jeff Bezos figure sur l'image, affublé de l'uniforme de la police de l'immigration américaine, connue pour ses arrestations musclées, arbitraires et parfois fatales qui ont instauré un climat de peur dans le pays.

Voyez plutôt:

Une campagne de boycott du Met Gala à New York.
La campagne de boycott du Met Gala à New York.Image: instagram: everyonehateselon_

Sur une autre affiche, il est écrit:

«Le Met Gala est rendu possible grâce à l'exploitation des travailleurs»

Dans quelques jours, en effet, la ville accueillera le prestigieux Met Gala, dont le but est de récolter de l'argent pour le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art. Sauf que cette année, l'événement est sponsorisé par Jeff Bezos et Lauren Sánchez. Tous deux sont également les présidents d'honneur.

L'organisation britannique «anti-milliardaires» Everyone hates Elon (Tout le monde déteste Elon) a donc décidé de lancer une campagne d'affichage pour dénoncer ce choix et appeler au boycott. Elle rassemble des gens du monde entier et a récolté environ 13 000 dollars pour son action new-yorkaise contre le patron d'Amazon.

Une campagne de boycott du Met Gala à New York.
Les affiches contre Jeff Bezos placardées à New York.Image: instagram: everyonehateselon_

Une colère rare

Ce n'est pas la première fois que le Met Gala suscite la colère. En 2024 et 2025 par exemple, des manifestants pro-palestiniens s'étaient rassemblés pour perturber l'événement, rappelle le New York Times. Rarement, cependant, la contestation n'a été aussi forte. Et ce, même lorsque la soirée était sponsorisée par d'autres géants de la tech comme Instagram, Apple ou TikTok.

Ce qui est reproché à Jeff Bezos et Lauren Sánchez? Premièrement, leur rapprochement avec l'administration de Donald Trump. Un choix qui a été perçu par certains militants «comme un scandale, car les Etats-Unis sont confrontés à l'incertitude économique et engagés dans une guerre contre l'Iran», poursuit le quotidien américain.

Ensuite, la vente par Amazon de technologies de reconnaissance faciale à ICE. Des outils qui ont permis de soutenir les opérations de l'agence, notamment l'expulsion des immigrés.

Le MET Gala 2026 fait déjà scandale

Enfin, les mauvais traitements réservés aux employés d'Amazon. Les chauffeurs de l'entreprise doivent parfois uriner dans des bouteilles faute de toilettes, souligne l'AFP, raison pour laquelle une bouteille remplie d'urine figure sur l'une des affiches à New York.

Ces reproches s'inscrivent dans un contexte d'éventuel rachat du groupe Condé Nast – qui détient le magazine Vogue – par Jeff Bezos. Les rumeurs disent même que le milliardaire voudrait offrir Vogue US à sa femme. En réponse, Anna Wintour, présidente du Met Gala, a répondu:

«Lauren Sánchez est une grande amoureuse du costume et de la mode. Elle sera un merveilleux atout pour le musée et pour l'événement»
Anna Wintour, ancienne rédactrice en cheffe de Vogue US, citée par Elle.

Le maire n'assistera pas au Met Gala

Il faudra donc suivre l'événement de près, lundi 4 mai, pour voir si d'autres actions sont prévues. Pour l'instant, et c'est une première, Zohran Mamdani, le maire de New York, n'assistera pas au Met Gala, contrairement à ses prédécesseurs. Il préfère se focaliser sur le fait de «rendre la ville la plus chère des Etats-Unis accessible», relaye le New York Times.

Ce que l'on sait de l'affriolante vie privée du couple Bezos

Cette année, il serait justement «beaucoup plus facile de mobiliser l'opposition à l'inégalité des richesses», estime la cofondatrice de l'organisation Everyone hates Elon. La raison? Il est possible de mettre des visages sur le problème: celui de Jeff Bezos et de Lauren Sanchez. (ag)

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