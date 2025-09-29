brouillard10°
International
Etats-Unis

Il met en vente ses dinosaures sur Facebook, et c'est «la folie»

Ces dinosaures sont à vendre et les gens deviennent fous.
Pour cause de fermeture, un parc à thème met en vente ses célèbres animatroniques. Nul n'aurait pu prédire un tel succès.Image: Imago

Ces dinosaures sont à vendre et c'est «une véritable folie»

Après quatorze ans d’activité, un parc de loisirs aux Etats-Unis met la clé sous la porte et vend en ligne ses dinosaures robots grandeur nature. La demande a dépassé toutes les attentes.
29.09.2025, 20:5229.09.2025, 20:52
Un article de
t-online

A Leonia, petite ville de l’Etat du New Jersey toute proche de New York, une époque singulière s’achèvera en novembre. Après 14 ans d’existence, le parc de loisirs Field Station: Dinosaurs fermera ses portes. Il était notamment connu pour ses immenses dinosaures animés, et ces derniers sont désormais proposés à la vente sur Facebook Marketplace.

Des dinosaures en «état moyen» à vendre

Le parc met en vente au total 25 dinosaures animatroniques, des modèles grandeur nature équipés de moteurs permettant de reproduire les mouvements et les sons. Les prix varient entre 500 et 3500 dollars. Un tyrannosaure de 12 mètres est proposé à 2700 dollars (environ 2150 francs) avec la mention «légèrement usé, très apprécié».

Un tricératops en caoutchouc de cinq mètres, aux mouvements et effets sonores limités, coûte 1668 dollars (un peu plus de 1300 francs). L’objet le plus cher est un apatosaurus de 23 mètres affiché à 2860 dollars (près de 2300 francs).

L&#039;apatosaurus de 23 mètres.
L'apatosaure de 23 mètres.Image: Imago

Des modèles plus petits sont également proposés. Un vélociraptor à plumes est vendu 700 dollars (environ 550 francs). Dans l’annonce, les dinosaures sont décrits comme «d’occasion» et en «état moyen». Les acheteurs doivent eux-mêmes assurer le démontage, le transport et toute la logistique. La remise des dinosaures ne sera possible qu’après la fermeture définitive du site.

Une fermeture qui fait beaucoup parler

Depuis son ouverture, le parc a accueilli plus d’un million de visiteurs et figure parmi les rares lieux aux Etats-Unis mêlant divertissement familial et sensibilisation paléontologique. L’annonce de la liquidation de ses attractions fait désormais les gros titres bien au-delà de la région.

Le directeur du parc, Guy Gsell, a déclaré au Philadelphia Inquirer que la décision de fermer reposait avant tout sur des raisons financières. Le bail arrivait à son terme et la situation économique devenait de plus en plus difficile. Le dernier jour d’ouverture est fixé au 9 novembre 2025.

Un sacré engouement

Comme l'a rapporté la responsable du parc, Lisa Fardella, à la chaîne américaine PIX11, la réaction du public au lancement de la vente a été fulgurante. Dès le lendemain de la mise en ligne, la ligne téléphonique du parc a été submergée d’appels. Elle a confié:

«C’était une véritable folie. J’ai à peine dormi, tant j’essaie de répondre à tout le monde»
Selon Guy Gsell, des demandes émanant de musées, de zoos, mais aussi de particuliers sont arrivées de tout le pays. Il résume:

«Nous avons reçu des appels de musées et de zoos, mais aussi de riches excentriques qui veulent simplement les installer dans leur jardin.»

Traduit de l'allemand par Joel Espi

