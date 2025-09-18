En Chine, il faut mériter son papier toilette

En Chine, il faut mériter son PQ

Voilà qui risque de ne pas arranger ceux qui ont une envie pressante: des toilettes chinoises disposent d'un système diaboliquement ingénieux pour contrôler l'usage du PQ.

Ahh les toilettes publiques, c'est toujours un grand débat. Le lieu, la propreté, ou encore le montant qu'il faut débourser pour accéder au trône sacré fait régulièrement grincer des dents.

Mais certains risquent d'être encore plus mécontents s'ils tombent sur un prototype de toilettes publiques bien particulier. Face à ce dernier, il faut mieux ne pas être confronté à une envie pressante. Cela se passe en Chine, où il existe des cabines où il vous faut payer un supplément s'il vous vient l'envie audacieuse de vous... essuyer les fesses.

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux chinois, on peut voir que le papier toilette n'est en effet disponible qu'en payant. Soit directement (environ 5 centimes suisses par bandelette de papier), soit en scannant un code QR et en regardant une publicité sur son téléphone jusqu'à la fin.

Les toilettes en question👇 Vidéo: extern / rest

Reconnaissance faciale aux toilettes

Il y a quelques années, une information en provenance de Chine avait déjà fait le tour du monde, concernant une autre mesure pour réduire la consommation de papier toilette. Dans un lieu touristique très fréquenté de Pékin, on n'obtenait du papier toilette qu'en établissant un contact visuel avec un ordinateur. Selon les autorités du parc, il y avait eu auparavant une utilisation excessive et même des vols de rouleaux de papier toilette.

Avec l'introduction des publicités pour consommer du précieux papier moelleux, nous voilà comme sur YouTube, à poireauter avant de pouvoir faire notre petite affaire.

