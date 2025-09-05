ciel clair14°
Valais: le site archéologique du Bois de Finges ouvre au public

Ce chantier archéologique Valaisan propose une visite inédite

Le chantier archéologique de Pfyngut dévoile des vestiges du Fer au Moyen Age. Des portes ouvertes permettront au public de découvrir ces fouilles uniques.
05.09.2025, 15:2005.09.2025, 15:20
Au coeur du bois de Finges se trouve le chantier archéologique de Pfyngut. Les 13 et 14 septembre, des portes ouvertes permettront au public d'y découvrir des vestiges de l'Age du Fer, de l'Antiquité et du Moyen-Age, révélés grâce aux fouilles entreprises dans la fôret que traversera l'autoroute A9.

Il est à cheval sur les districts de Sierre et de Loèche. Et il doit accueillir l'autoroute A9 qui doit relier le Bas et le Haut-Valais. Mais le Bois de Finges est aussi le lieu qui a accueilli la bataille du même nom survenue en mai 1799.

Dans le bois de Finges, les premiers vestiges avaient été découverts dans le cadre des travaux préparatoires de l'autoroute A9 entre Sierre et Loeche voici 20 ans (archives).Keystone

Un grand nombre d'objets – tels que des balles, pierres à fusil et restes de vêtements – dispersés lors des affrontements ont été retrouvés sur le site archéologique, indique le canton du Valais dans un communiqué publié vendredi. Des restes humains de quelque quinze individus «hâtivement enterrés après les combats, parfois avec habits et accessoires» ont aussi été dégagés.

En plus, le site a révélé des vestiges de bâtiments, chemins ou encore fosses de stockage, qui datent de l'Age de fer, de l'Antiquité et du Moyen-Age.

Un pan de l'histoire du canton

Afin que le public puisse s'imprégner de ces découvertes, des visites guidées – menées en français et en allemand – et des animations sont prévues. Le public pourra aussi en savoir plus sur les méthodes utilisées et le quotidien d'une fouille archéologique.

Nouvelles fouilles archéologiques pour connaître le passé du Valais

Les fouilles ont débuté en 2004 et devraient se poursuivrent jusqu'en 2026. «Couvrant une très vaste superficie, la fouille de Pfyngut sur le chantier de l'autoroute A9 permet de restituer l'évolution d'un terroir valaisan, avec l'appui de recherches sur l'environnement, la géologie et l'histoire des lieux», écrit encore le canton. (jah/ats)

