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Le patron des Pères Noël a arrêté pour avoir escroqué les pauvres

Le patron des pères Noël a été arrêté pour avoir escroqué les pauvres

L’organisateur de la célèbre SantaCon de New York, qui attire chaque année des dizaines de milliers de pères Noël, est accusé d’avoir détourné plus d’un million de dollars destinés aux œuvres caritatives.
15.04.2026, 20:5015.04.2026, 20:54

Burning Man, vacances et bolides de luxe, penthouse à Manhattan, repas gargantuesques, rénovations d'une propriété dans le New Jersey. Un train de vie de multimillionnaire, mais Stefan Pildes ne l’est pas.

Le président new-yorkais de la SantaCon, une réunion de pères Noël très réputée dans le monde anglo-saxon, est accusé par la justice américaine d’avoir détourné plus d’un million de dollars, révèle notamment le New York Times.

«Stefan Pildes a présenté SantaCon comme un événement axé sur les dons caritatifs, mais, au lieu de donner les millions de dollars qu'il a collectés, il a orchestré sa propre escroquerie»
Jay Clayton, procureur fédéral de Manhattan
Cette conseillère fédérale ira elle aussi à un repas de la Cicad

Selon l’acte d’accusation, on parle ici de plus de la moitié des trois millions de dollars «que l'événement a permis de récolter pour des œuvres caritatives en cinq ans», nous dit le New York Times. Le patron des pères Noël aurait abusé de son statut de président pour détourner «illégalement l'argent vers une société distincte afin de financer ses projets personnels». Autant dire qu’il n’a pas été très sage, comme le veut la célèbre question de fin d’année.

Si Stefan Pildes est reconnu coupable, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Avec, peut-être, pour ce gangster de Noël, une interdiction à vie de passer par les cheminées?

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