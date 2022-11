Un senior en pleine forme? Joe Biden à vélo en juillet, près de sa maison de plage dans le Delaware. image: keystone

Joe Biden a 80 ans: qui pour le remplacer à la Maison-Blanche?

A 80 ans, Joe Biden est le plus âgé des présidents américains en fonction. La question se pose de savoir s'il se représentera en 2024. Si ce n'est pas le cas, qui pourrait le remplacer parmi les démocrates?

Peter Blunschi Suivez-moi

Joe Biden a de quoi se réjouir. Il y a deux semaines, les élections américaines de mi-mandat se sont déroulées bien mieux que prévu pour le parti démocrate. Samedi passé, sa petite-fille Naomi s'est mariée sur la pelouse sud de la Maison Blanche. Et dimanche, il a fêté ses 80 ans.

Pour son anniversaire, pas de fête, mais une discrète célébration en famille. Joe Biden s'est bien gardé de ne pas trop faire de publicité autour de son «âge record».

Car il est le premier président en exercice à fêter ses 80 balais. Et ce chiffre cristallise les tensions autour de lui. Il est notamment conscient que s'il se représente à un deuxième mandat en 2024 et gagne, il quitterait la Maison Blanche en 2028, à l'âge de 86 ans.

Biden est remarquablement en forme pour son âge. En témoignent les images du président sur son vélo. Il n'empêche, avec un air de fatigue permanent et des absences régulières, on s'interroge par contre sur sa santé mentale. Si rien n'indique qu'il soit sénile, son âge et sa faible cote de popularité posent la question de sa représentation à l'élection présidentielle en 2024.

Le match retour dont personne ne veut

Joe Biden a travaillé pendant un demi-siècle pour atteindre son grand objectif: siéger dans le Bureau ovale. Il ne serait pas contre le fait de rester encore un peu plus longtemps. Lui-même se considère comme le seul capable d'empêcher un retour de Donald Trump à la présidence.

La semaine dernière, Trump — 76 ans — a annoncé qu'il comptait se représenter en 2024. Bien que de plus en plus de républicains se décident à lui tourner le dos, il a toutes les chances d'être à nouveau nommé. La perspective d'un match retour entre les deux vieillards Biden et Trump ne suscite que peu d'enthousiasme aux Etats-Unis.

Par respect pour le président, personne n'ose encore dévoiler son jeu chez les démocrates. Mais les spéculations vont bon train sur les alternatives possibles.

Au gouvernement

En premier lieu, la vice-présidente Kamala Harris. La Californienne de 58 ans, première femme noire à la vice-présidence et qui a des racines indiennes et jamaïcaines, serait un choix de premier plan.

La vice-présidente Kamala Harris serait en bonne position pour succéder à Biden, mais elle suscite la controverse. image: keystone

Mais l'enthousiasme pour la vice-présidente reste limité. Elle a déjà déçu avec sa candidature en 2020, et la forte rotation dans son bureau suscite des questions sur son style de direction.

Pete Buttigieg, quant à lui, avait déjà fait parler de lui en 2020. Egalement candidat, il avait échoué en raison de son jeune âge et de son image de maire de province. Mais son programme et ses idées en faisaient déjà un «jeune Biden».

Le programme de Buttigieg et celui de Biden sont très proches. Image: keystone

Aujourd'hui, le politicien de 40 ans est ministre des Transports et aime se présenter sous son meilleur jour lorsque des projets financés par le programme d'infrastructure de Biden sont construits.

Au Congrès

Certains sénateurs et sénatrices qui avaient déjà tenté leur chance en 2020 pourraient se représenter. Ecartons d'entrée Bernie Sanders, par exemple, qui a d'ailleurs un an de plus que Biden.

Bernie Sanders, l'icône de la gauche américaine, est lui aussi très âgé. Image: keystone

Mais «l'icône» de la gauche américaine est toujours aussi belliqueux. Certains pensent toutefois que le sénateur du Vermont pourrait tenter de se présenter une nouvelle fois en cas de renoncement de Biden.

Amy Klobuchar est aussi pressentie. Image: keystone

On spécule également sur Amy Klobuchar, 62 ans, qui devrait toutefois défendre son siège de sénatrice du Minnesota en 2024. Cory Booker, 53 ans, du New Jersey, ou Elizabeth Warren, du Massachusetts, pourraient également tenter leur chance. Warren a toutefois déjà 73 ans et, comme les autres, elle a échoué en 2020. Pour elle, la fenêtre pourrait se fermer après 2024.

2024, la date de la dernière chance pour Elizabeth Warren? Image: keystone

Les gouverneurs

On parle également de chefs de gouvernement au sein des Etats. Le nom le plus souvent cité est celui de Gavin Newsom, qui vient d'être réélu sans difficulté au poste de gouverneur de Californie.

Gavin Newsom, l'étoile montante démocrate. Image: keystone

Cet homme de 55 ans ne fait guère mystère de ses ambitions, même s'il a indiqué qu'il ne tenterait pas sa chance si Joe Biden se présente.

Une femme originaire du Midwest a récemment grimpé en flèche: Gretchen Whitmer, 51 ans, a non seulement été réélue dans le Swing State du Michigan, mais elle a également donné aux démocrates une majorité dans les deux chambres du Parlement. Elle a toutefois déclaré ne pas (encore) vouloir se présenter en 2024.

Gretchen Whitmer a le vent en poupe, mais elle écarte (pour l'instant) l'idée de se présenter. image: keystone

Parmi les candidats potentiels, on trouve également J.B. Pritzker, le gouverneur de l'Illinois, issu d'une des familles les plus riches des Etats-Unis. Ou Jared Polis du Colorado, le premier gouverneur à être marié à un homme. L'élection de 2024 arrive sans doute trop tôt pour les «nouveaux» gouverneurs Wes Moore (Maryland) et Josh Shapiro (Pennsylvanie).

Un changement générationnel

La semaine dernière, Nancy Pelosi (82 ans), Steny Hoyer (83 ans) et Jim Clyburn (82 ans), les trois plus hauts responsables démocrates de la Chambre des représentants, ont montré l'exemple.

Après que leur parti a perdu la majorité, ils ont annoncé qu'ils se retiraient de leurs fonctions, marquant ainsi le début d'un changement de génération que beaucoup attendaient depuis longtemps.

Joe Biden annoncera sa décision concernant sa possible candidature en janvier. Il veut d'abord s'entretenir avec ses proches pendant les fêtes. Car pour Biden, la famille est plus importante que tout.

Ses petits-enfants l'avaient poussé à se présenter en 2020, peut-être pourraient-ils maintenant le convaincre de prendre une retraite bien méritée dans sa propriété du Delaware.