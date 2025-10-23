averses éparses
Trump annonce repousser l'envoi de forces fédérales à San Francisco

Donald Trump a finalement renoncé à envoyer des forces fédérales à San Francisco (archives).
Donald Trump continue de mettre la pression sur les Etats démocrates. Keystone

Le président des Etats-Unis a freiné le déploiement des forces fédérales à San Francisco. Des amis et le maire de la ville l'auraient convaincu à faire marche arrière.
23.10.2025, 22:3623.10.2025, 22:36

Donald Trump a annoncé jeudi qu'il reportait l'envoi de forces fédérales à San Francisco. Il avait pourtant évoqué à plusieurs reprises l'envoi de troupes dans une ville dépeinte par la droite américaine comme gangrenée par la criminalité.

Le président a déclaré qu'il s'apprêtait à ordonner cette action ce week-end, mais qu'il avait été convaincu de faire marche arrière après avoir parlé à «des amis à (lui) qui vivent dans la région» et au maire Daniel Lurie.

Trump est libre de déployer l'armée dans cette autre ville démocrate

L'édile démocrate «m'a demandé, très gentiment, de lui donner une chance de voir s'il pouvait redresser la situation», a-t-il assuré sur son réseau Truth Social.

«Je lui ai dit que je pense qu'il fait une erreur, car nous pouvons le faire beaucoup plus rapidement et éliminer les criminels que la loi ne lui permet pas d'éliminer,» a poursuivi Donald Trump.

«Par conséquent, nous n'interviendrons pas à San Francisco samedi. Restez à l'écoute!»

Repoussoir

Le président n'a toutefois pas exclu une intensification ultérieure des opérations coup de poing de la police de l'immigration (ICE), ou l'envoi de la Garde nationale dans le futur, comme il l'a fait dans d'autres villes démocrates comme Los Angeles et Washington.

Tensions avec la Colombie après une nouvelle frappe américaine

Le maire Daniel Lurie avait averti cette semaine que les agents masqués d'ICE utilisaient des tactiques conçues pour provoquer des troubles, utilisées ensuite comme prétexte pour dépêcher des militaires sur place.

Jeudi, il a assuré avoir convaincu M. Trump de faire machine arrière lors d'un appel, en expliquant que San Francisco est en plein redressement.

Le maire explique:

«Le président m'a dit clairement qu'il annulait tout plan de déploiement fédéral à San Francisco»

San Francisco a été érigée depuis plusieurs années en repoussoir par les républicains, pour dénoncer la déchéance à laquelle mènent selon eux les politiques de la gauche américaine. Ils la présentent comme une ville à la criminalité galopante, avec un nombre grandissant de sans-abris et des problèmes de consommation de drogues en pleine rue.

La réalité est plus complexe: contrairement à de nombreuses villes américaines, qui connaissent les mêmes problèmes dans des banlieues périphériques, les sans-abris de San Francisco sont regroupés en centre-ville, dans une zone proche du quartier des affaires et des lieux touristiques. Malgré cette visibilité accrue, les taux de criminalité de la ville sont en chute libre.

Les chiffres du département de police de San Francisco et du département de la justice de Californie montrent que le nombre de meurtres est à son plus bas niveau depuis sept décennies, tandis que les vols sont à leur niveau le plus bas depuis 40 ans. (sda/ats/afp)

