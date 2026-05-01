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Aux Etats-Unis, Charles III a encore eu un problème de WC

Aux Etats-Unis, le roi Charles a encore connu un problème de WC lorsqu&#039;il était en Virginie.
La légende le précède: Charles III s'est toujours montré excessivement pointilleux en matière de toilettes.getty/watson

Aux Etats-Unis, Charles III a encore eu un problème de WC

Quand il s'agit de soulager ses besoins naturels, le roi d'Angleterre est réputé pour cultiver des habitudes et des manies bien particulières. Son voyage aux Etats-Unis a été l'occasion de confirmer la légende: alors que Charles concluait son périple américain, ses équipes ont dû prendre leurs précautions.
01.05.2026, 09:2401.05.2026, 09:24
Marine Brunner
Marine Brunner

S'il s'est légèrement calmé depuis l'époque où l'ex-prince de Galles exigeait de ses employés d'étaler deux centimètres de dentifrice sur la brosse à dents - et pas un millimètre de plus -, Charles III n'en reste pas moins tatillon sur un point. Les WC.

On vous l'expliquait en 2022...

Charles III ne se déplace jamais sans ses propres toilettes

Entré dans la légende pour transporter avec lui la lunette de ses toilettes et son papier WC (marque Kleenex Velvet) à chacun de ses déplacements, le roi a une fois de plus fait transpirer ses assistants cette semaine, lors de son voyage aux Etats-Unis.

Après l'accueil en grande pompe réservé par Donald Trump à Washington, suivi d'un arrêt par New York, le roi Charles III et la reine Camilla ont pris la route ce jeudi pour l'Etat de Virginie. Le couple avait notamment pour objectif de visiter la ville historique de Front Royal, afin d'assister aux festivités «America at 250», à l'occasion du 250e anniversaire imminent de la Déclaration d'indépendance.

A Kerry Hill Welsh lamb, which was just born, is shown to Britain&#039;s King Charles III during a parade and block party Thursday, April 30, 2026 in Front Royal, Va. (Win McNamee/Pool Photo via AP) C ...
Charles rencontre Charles.Keystone

Or, selon la correspondante bien informée Anne McElvoy de Politico, avant le départ du souverain et de sa femme, une délégation de l’ambassade britannique aurait été dépêchée sur place afin de repérer les meilleurs endroits pour... une pause pipi. La preuve que, roi d'Angleterre ou pas, Charles III reste un humain soumis aux aléas de la Nature.

Voici le lien surprenant qui unit Trump et le roi

Comble de la chance:

«Les recruteurs auraient dégoté une station-service avec une gérante aimable et, vraisemblablement, des toilettes en bon état»
Politico

Contactée par un informateur de l'ambassade, la gérante de la station-service s'est révélée tellement émue à la perspective d'une visite royale «qu'elle a fondu en larmes», affirme Politico dans sa newsletter The Playbook.

Hélas, l'Histoire ne dit pas si le monarque est véritablement jusqu'à faire installer sa célèbre lunette personnelle dans cette modeste station-service de Virginie, au cours de sa pause-pipi obligatoire, ou s'il s'est contenté de jouer les équilibristes... comme le commun des mortels.

FRONT ROYAL, VIRGINIA - APRIL 30: Queen Camilla (right) meets with community members during a block party and potluck on April 30, 2026 in Front Royal, Virginia. King Charles III and Queen Camilla vis ...
Camilla, Camilla et une habitante de Front Royal.WireImage

En tout cas, il n'a certainement pas été traité comme n'importe quel touriste, puisque près de la moitié des habitants de la petite ville de Front Royal ont fait le déplacement pour apercevoir Leurs Majestés lors de leur visite. L'occasion pour eux de faire connaissance avec deux agneaux baptisés Charles et Camilla et d'acheter des pastilles de menthe sur un stand de scouts. Mais ça, c'est une autre histoire.

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