Aux Etats-Unis, Charles III a encore eu un problème de WC
S'il s'est légèrement calmé depuis l'époque où l'ex-prince de Galles exigeait de ses employés d'étaler deux centimètres de dentifrice sur la brosse à dents - et pas un millimètre de plus -, Charles III n'en reste pas moins tatillon sur un point. Les WC.
Entré dans la légende pour transporter avec lui la lunette de ses toilettes et son papier WC (marque Kleenex Velvet) à chacun de ses déplacements, le roi a une fois de plus fait transpirer ses assistants cette semaine, lors de son voyage aux Etats-Unis.
Après l'accueil en grande pompe réservé par Donald Trump à Washington, suivi d'un arrêt par New York, le roi Charles III et la reine Camilla ont pris la route ce jeudi pour l'Etat de Virginie. Le couple avait notamment pour objectif de visiter la ville historique de Front Royal, afin d'assister aux festivités «America at 250», à l'occasion du 250e anniversaire imminent de la Déclaration d'indépendance.
Or, selon la correspondante bien informée Anne McElvoy de Politico, avant le départ du souverain et de sa femme, une délégation de l’ambassade britannique aurait été dépêchée sur place afin de repérer les meilleurs endroits pour... une pause pipi. La preuve que, roi d'Angleterre ou pas, Charles III reste un humain soumis aux aléas de la Nature.
Comble de la chance:
Contactée par un informateur de l'ambassade, la gérante de la station-service s'est révélée tellement émue à la perspective d'une visite royale «qu'elle a fondu en larmes», affirme Politico dans sa newsletter The Playbook.
Hélas, l'Histoire ne dit pas si le monarque est véritablement jusqu'à faire installer sa célèbre lunette personnelle dans cette modeste station-service de Virginie, au cours de sa pause-pipi obligatoire, ou s'il s'est contenté de jouer les équilibristes... comme le commun des mortels.
En tout cas, il n'a certainement pas été traité comme n'importe quel touriste, puisque près de la moitié des habitants de la petite ville de Front Royal ont fait le déplacement pour apercevoir Leurs Majestés lors de leur visite. L'occasion pour eux de faire connaissance avec deux agneaux baptisés Charles et Camilla et d'acheter des pastilles de menthe sur un stand de scouts. Mais ça, c'est une autre histoire.