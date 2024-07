Les Trumpistes ont une nouvelle manière de soutenir leur leader

Vidéo: watson

Les Trumpistes ont un nouveau délire

L'ex-président et candidat à la Maison-Blanche Donald Trump a survécu à une tentative d'assassinat en y laissant un bout d'oreille. Certains partisans ont donc eu l'idée arborer, eux aussi, un pansement en hommage.

Les fans de Donald Trump n’ont jamais été discrets. L'ancien président étant lui-même ouvertement bling-bling, il aurait été surprenant que ces supporters ne soient pas un brin outrancier. Ainsi, si les casquettes «MAGA» (Make America Great Again) font partie de la garde-robe de tout amateur de rallye qui se respecte, un nouvel accessoire est venu arborer la panoplie des Trumpistes depuis la tentative d'assassinat perpétré sur Donald Trump samedi 13 juillet.

Avec une chance qui est de l'ordre du miracle, l'ancien président a été blessé à l'oreille droite et depuis porte un pansement. Lors de la première soirée de la convention nationale républicaine qui a eu lieu le 15 juillet, deux jours après l'attaque, le candidat a été ovationné par les fidèles du parti rassemblés à Milwaukee dans l'État du Wisconsin.

Certains partisans de la sphère «MAGA» sont également apparus avec des pansements sur l'oreille droite afin de rendre hommage leur héros. Certains y ont par ailleurs griffonné des slogans électoraux. D'autres, visiblement en rade pansements, ont simplement utilisé un morceau de papier ou du ruban adhésif blanc.

L’incident lui-même – en particulier l’image désormais emblématique de Trump levant le poing en l’air avec le drapeau américain derrière lui – a également été une source d'inspiration pour de nouveaux produits dérivés. Les stands de la convention du Parti républicain mercredi regorgeaient de T-shirts floqués de cette scène héroïque. Selon The Hill, les fans paient en moyenne 50 francs par T-shirt.

Il existe un certain nombre de variantes de T-shirts représentant la scène de l'assassinat. Image: Wayne Parry/AP

Dans les différentes versions disponibles à l'achat, on peut notamment en trouver avec la scène entière, y compris les agents des services secrets, un drapeau et le slogan «Trump 2024». Un autre ne montre que Trump et le drapeau américain avec en dessous le slogan «Fight». C'est ce qu'avait déclaré le républicain samedi 12 juillet alors que des agents de sécurité le faisaient sortir de la scène à Butler, en Pennsylvanie. Sur un autre T-shirt, ce sont les termes «pare-balles» qui ont été ajoutés à l’image.

Donald Trump sait très bien à quel point ses fans l’adorent et à quel point ils sont prêts à ouvrir leur porte-monnaie. Au début de l’année, l’ancien président a lui-même annoncé la vente de Bibles à son effigie pour près de 60 dollars, de baskets dorées pour près de 400 dollars et d’un parfum pour 100 dollars.