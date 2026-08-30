dégagé21°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Etats-Unis: le lac Ontario devient le «lac d'Amérique» sur Google Maps

Le lac Ontario devient le «lac d'Amérique» sur Google Maps

A person takes a picture of the newly unveiled sign for Lake Ontario at Fifty Point Conservation Area in Grimsby, Ontario, Canada, on Saturday, Aug. 29, 2026. (Keito Newman/The Canadian Press via AP) ...
Le Canada a réagi en plaçant des pancartes autour du lac Ontario pour rappeler son nom historique.Keystone
Google Maps a rebaptisé dans sa version américaine le lac Ontario en «lac d'Amérique», suivant ainsi le décret unilatéral de Donald Trump.
30.08.2026, 22:1230.08.2026, 22:12

La Maison Blanche s'est félicitée dimanche que Google Maps ait rebaptisé le lac Ontario en «lac d'Amérique» pour ses utilisateurs américains, après que Donald Trump a unilatéralement décidé de changer le nom de ce lac frontalier entre les Etats-Unis et le Canada. Son directeur de la communication Steven Cheung a salué sur X:

«C'est officiel! C'est lac d'Amérique sur Google Maps!»

Engagé dans une confrontation commerciale avec le Canada, Donald Trump avait signé jeudi un décret pour changer «immédiatement» le nom du «lac Ontario», situé à la frontière, en «lac d'Amérique». Cette décision, qui n'entraîne aucune reconnaissance internationale de la nouvelle appellation, a été vivement contestée par les autorités canadiennes. Doug Ford, premier ministre de la province canadienne de l'Ontario, a réagi sur la chaîne ABC:

«C'est complètement absurde. Personne ne va l'appeler le 'lac d'Amérique'»

Suivre les sources gouvernementales

Dans une note de blog, Google explique avoir changé le nom pour les utilisateurs basés aux Etats-Unis afin de suivre les sources gouvernementales officielles, en l'occurrence le Geographic Names Information System (GNIS) aux Etats-Unis.

Si vous avez manqué le début 👇

Trump change le nom d'un lac et attaque encore le Canada
Trump change le nom d'un lac et attaque encore le Canada

Les utilisateurs de l'application au Canada continueront eux de voir la dénomination «lac Ontario», tandis que le reste du monde verra les deux noms juxtaposés pour désigner cette vaste étendue d'eau, l'un des Grands Lacs qui marquent la frontière entre les Etats-Unis et le Canada. Sur l'application concurrente d'Apple, «Plans», le nom «lac Ontario» perdurait dimanche.

Donald Trump avait ordonné de la même manière, au tout début de son second mandat, de changer le nom du «golfe du Mexique» en «golfe d'Amérique». Cette décision, vivement contestée par Mexico, s'était elle aussi traduite par une modification de l'affichage sur les applications de Google et d'Apple. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Alligator Alcatraz, la nouvelle prison hardcore de Trump en Floride
1 / 12
Alligator Alcatraz, la nouvelle prison hardcore de Trump en Floride

Donald Trump a inauguré ce nouveau centre de détention pour migrants sans papiers le 1er juillet, en présence du gouverneur de Floride Ron DeSantis.
source: reuters / evelyn hockstein
partager sur Facebookpartager sur X
Donald Trump menace à nouveau la Suisse de rupture commerciale
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
1
Avec Violette, qui fait «de la résistance» en Ukraine
A Izioum, à quelques dizaines de kilomètres du front, dans l'Est ukrainien, les habitants reconstruisent leur quotidien, tout en voyant la guerre se rapprocher une nouvelle fois de la ville.
Izioum, porte du Donbass et cité-garnison de l’Est ukrainien, grouille de voitures militaires défoncées et d'hommes en treillis. «Ma ville est belle», assure pourtant Violetta Dejyna.

Dans les rues poussiéreuses, l’employée municipale de 21 ans laisse traîner un parfum de fleur blanche. Téléphone rose en main, elle traque les traces de normalité pour les réseaux sociaux de la mairie.
L’article