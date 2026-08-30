Le lac Ontario devient le «lac d'Amérique» sur Google Maps

Le Canada a réagi en plaçant des pancartes autour du lac Ontario pour rappeler son nom historique. Keystone

Google Maps a rebaptisé dans sa version américaine le lac Ontario en «lac d'Amérique», suivant ainsi le décret unilatéral de Donald Trump.

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La Maison Blanche s'est félicitée dimanche que Google Maps ait rebaptisé le lac Ontario en «lac d'Amérique» pour ses utilisateurs américains, après que Donald Trump a unilatéralement décidé de changer le nom de ce lac frontalier entre les Etats-Unis et le Canada. Son directeur de la communication Steven Cheung a salué sur X:

«C'est officiel! C'est lac d'Amérique sur Google Maps!»

Engagé dans une confrontation commerciale avec le Canada, Donald Trump avait signé jeudi un décret pour changer «immédiatement» le nom du «lac Ontario», situé à la frontière, en «lac d'Amérique». Cette décision, qui n'entraîne aucune reconnaissance internationale de la nouvelle appellation, a été vivement contestée par les autorités canadiennes. Doug Ford, premier ministre de la province canadienne de l'Ontario, a réagi sur la chaîne ABC:

«C'est complètement absurde. Personne ne va l'appeler le 'lac d'Amérique'»

Suivre les sources gouvernementales

Dans une note de blog, Google explique avoir changé le nom pour les utilisateurs basés aux Etats-Unis afin de suivre les sources gouvernementales officielles, en l'occurrence le Geographic Names Information System (GNIS) aux Etats-Unis.

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Les utilisateurs de l'application au Canada continueront eux de voir la dénomination «lac Ontario», tandis que le reste du monde verra les deux noms juxtaposés pour désigner cette vaste étendue d'eau, l'un des Grands Lacs qui marquent la frontière entre les Etats-Unis et le Canada. Sur l'application concurrente d'Apple, «Plans», le nom «lac Ontario» perdurait dimanche.

Donald Trump avait ordonné de la même manière, au tout début de son second mandat, de changer le nom du «golfe du Mexique» en «golfe d'Amérique». Cette décision, vivement contestée par Mexico, s'était elle aussi traduite par une modification de l'affichage sur les applications de Google et d'Apple. (btr/ats)