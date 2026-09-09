Où était Trump, le 11 septembre 2001? Depuis des années, il raconte tout et n'importe quoi.

Trump raconte n'importe quoi sur le 11 septembre

Donald Trump a affirmé avoir été évacué en urgence à proximité du World Trade Center le 11 septembre 2001. Un récit largement démenti par la presse américaine, qui dénonce des affirmations mensongères.

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À l'occasion des commémorations du 25e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, le président américain a raconté avoir été secouru par des pompiers alors que l'immeuble voisin du World Trade Center menaçait de s'effondrer.

Comme le rapporte la version francophone du Huffpost, ce récit a été largement remis en cause par la presse américaine, dont CNN et le New York Times.

Devant les familles de victimes et de secouristes, Donald Trump a expliqué, cette fois, avoir été sur le chantier d'un immeuble à New York «juste après ce qui s'était passé». Il affirme s'être tenu près du «United States Steel Building» (aujourd'hui le One Liberty Plaza), qui «craquait», avant que deux pompiers ne l'attrapent par le bras en lui disant de partir.

Or, selon CNN, le président américain «ne se trouvait pas à proximité du World Trade Center pendant l'attaque, ni plus tard dans la journée». Le New York Times souligne de son côté qu'aucune preuve ne confirme qu'il aurait été escorté par des pompiers.

Le jour même, Donald Trump avait au contraire déclaré à une chaîne locale, depuis la Trump Tower située à plusieurs kilomètres, que son immeuble était devenu «le plus haut de Manhattan».

«Menteur compulsif et narcissique»

Ses affirmations, selon lesquelles il aurait envoyé des employés aider au déblayage, sont également contestées par un ancien chef des pompiers de New York, Richard Alles, qui dit ne l'avoir «jamais vu» sur place.

Ces propos ont provoqué une vague de réactions chez les démocrates. Le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, a qualifié Donald Trump de «menteur compulsif et narcissique». Le sénateur Alex Padilla a affirmé qu'il «n'était pas à Ground Zero» mais «dans son penthouse». Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a lui dénoncé des propos «absolument répugnants».

Même le sénateur républicain Ted Cruz s'est montré évasif, se contentant de rappeler sur CNN que ces événements s'étaient déroulés «il y a 25 ans».

Face aux critiques, Donald Trump a réagi sur son réseau Truth Social, assurant avoir été sur place «peu de temps après» l'effondrement, entouré d'ouvriers du bâtiment, photos et vidéo à l'appui.