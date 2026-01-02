ciel couvert
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Il projetait de faire un attentat aux Etats-Unis

This photo released by the Gaston County Sheriff&#039;s Office shows Christian Sturdivant. (Gaston County Sheriff&#039;s Office via AP) New Year&#039;s Attack Thwarted
Le jeune homme de 18 ans souffre de problèmes psychiatriques.Keystone

Il projetait de faire un attentat aux Etats-Unis

Un Américain de 18 ans a été arrêté peu avant le Nouvel An. Il projetait d'attaquer des gens au couteau et au marteau au nom du group Etat islamique.
02.01.2026, 20:5402.01.2026, 20:54

Un Américain de 18 ans souffrant de troubles psychiatriques a été arrêté à la veille du Nouvel An alors qu'il projetait de commettre un attentat au couteau et au marteau au nom du groupe Etat islamique (EI), ont annoncé vendredi les autorités américaines.

Trump annonce retirer la Garde nationale dans plusieurs villes

Christian Sturdivant, arrêté le 31 décembre en Caroline du Nord (sud-est), a été présenté vendredi à une juge qui a ordonné son maintien en détention jusqu'à une nouvelle audience le 7 janvier. Il est inculpé de «soutien matériel à une organisation terroriste», à savoir l'EI.

Il était en contact avec deux personnes qu'il croyait être des membres de l'Etat islamique mais qui étaient en réalité des agents sous couverture du FBI, la police fédérale américaine, a précisé le procureur fédéral Russ Ferguson, lors d'une conférence de presse.

C'est auprès du premier de ces agents qu'il a «fait allégeance à l'EI», lui confiant ses projets de «faire bientôt le jihad», a expliqué Russ Ferguson. Au second agent, il a révélé ses intentions de commettre un attentat dans une épicerie et un fast-food à Mint Hill, la ville de Caroline du Nord où il habitait, selon la même source.

Voici les «sujets épineux» qui bloquent un accord entre Moscou et Kiev

«Il a dit qu'il allait porter une combinaison en Kevlar et attaquer les gens à coups de couteau et de marteau», a poursuivi le procureur, soulignant que la date prévue pour cet attentat était la soirée du Nouvel An.

Christian Sturdivant était connu du FBI depuis 2022, alors qu'il était encore mineur, en raison de ses liens via les réseaux sociaux avec un «membre non identifié de l'EI», a indiqué l'agent spécial James Barnacle.

Mais aucune poursuite n'avait été engagée à l'époque et il avait reçu des soins psychologiques, avant que les autorités policières ne soient de nouveau alertées en décembre sur ses activités en ligne, a-t-il ajouté.

Depuis ces alertes, il était sous surveillance permanente du FBI en vue de son arrestation, «la population n'a donc jamais été en danger», a assuré le procureur Ferguson. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
1 / 12
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La maison de Poutine attaquée? Les voisins prennent la parole
Le Kremlin affirme que l’Ukraine a tenté d’assassiner Vladimir Poutine. Mais il s’agirait vraisemblablement d’un mensonge, avec un objectif bien précis.
La Russie accuse l’Ukraine d’avoir mené une attaque ciblée contre le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, et affirme même disposer de preuves. Dans la nuit de dimanche à lundi, Kiev aurait tenté de frapper, à l’aide de 91 drones, la résidence du président russe située dans la région de Novgorod, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie.
L’article