L'armée russe se sert de satellites militaires américains en Ukraine

Les troupes russes utilisent des satellites militaires américains non sécurisés pour leurs communications dans le cadre de la guerre en Ukraine. Elles peuvent être écoutées sur Internet.

Un soldat russe avec une radio. Apparemment, les satellites américains sont également utilisés pour transmettre des messages radio. Image: www.imago-images.de

Dans la guerre contre l'Ukraine, les forces armées russes utilisent apparemment des satellites militaires américains non sécurisés pour communiquer. Ces satellites, connus sous le nom d'UHF Follow-On (UFO), ont été lancés entre 1993 et 2003 afin de faciliter les communications des forces armées américaines dans le monde entier. Ils opèrent dans le spectre UHF et servent de simples répéteurs radio.

Comme ces satellites permettent des transmissions non cryptées, des utilisateurs non militaires, dont des troupes russes, ont pu les utiliser pour leurs communications. La chaîne YouTube «saveitforparts» rapporte que des appels radio russes non cryptés ont été reçus via des flux WebSDR. WebSDR (Software Defined Radio) est une technologie qui permet de recevoir et d'analyser en temps réel des signaux radio provenant de différentes gammes de fréquences via Internet.

«On peut y entendre des soldats russes se plaindre de leur situation et des pays qu'ils veulent conquérir. Ainsi que des plaintes concernant la population ukrainienne» Gabe Emerson, fondateur de Saveitforparts

Sur d'autres fréquences, on entendrait de la propagande et de la musique russes.

Gabe Emerson suppose que les soldats russes utilisent les satellites américains parce que les leurs ne fonctionnent que de manière limitée.

Cette approche rappelle d'autres cas où les soldats russes utilisaient des moyens de communication alternatifs. Ils avaient par exemple recours à la plateforme Discord via Starlink avant que le commandement russe ne bloque l'accès à Discord.

Des rapports ont également fait état de l'utilisation de Starlink, l'Internet par satellite d'Elon Musk, par des soldats russes. Officiellement, la Russie a bloqué le réseau, mais il est disponible en Ukraine. Selon un rapport du Wall Street Journal, des soldats russes y auraient eu accès via des intermédiaires. (wan)

