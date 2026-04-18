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Machado assume d’avoir donné son prix Nobel à Trump

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado wavves before receiving the Golden Key of the City of Madrid from Madrid Mayor Jose Luis Martinez-Almeida in Madrid, Spain, Friday, April 17, 2026. (A ...
María Corina Machado salue avant de recevoir la Clé d’or de la ville de Madrid, à Madrid, Espagne, vendredi 17 avril 2026.Keystone

Machado assume d’avoir donné son prix Nobel à Trump

María Corina Machado affirme ne pas regretter d’avoir lié symboliquement son prix Nobel de la paix à Donald Trump. Elle estime que son rôle dans le soutien à une transition démocratique au Venezuela est déterminant.
18.04.2026, 14:2818.04.2026, 14:28

La dirigeante de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado a assuré samedi «ne pas regretter» sa décision d'offrir symboliquement son prix Nobel de la paix à Donald Trump. Elle a également assuré qu'elle coordonnait son retour au Venezuela avec les Etats-Unis.

«Il y a un leader dans le monde, un chef d'Etat dans le monde, un seul, qui a mis en danger la vie de citoyens de son pays pour la liberté du Venezuela, et c'est Donald Trump», a répondu Maria Corina Machado lors d'une conférence de presse à Madrid. On lui a demandé si elle n'était pas déçue par les actions de Washington depuis qu'il a évincé du pouvoir le président Nicolás Maduro en janvier.

«Et c'est quelque chose dont nous les Vénézuéliens nous nous rappellerons toujours (...) Par conséquent, non, je ne le regrette pas», a ajouté Maria Corina Machado, qui avait offert à Donald Trump sa médaille de lauréate du prix Nobel de la paix lors d'une rencontre en janvier 2026.

Coordination avec Washington

Evoquant son retour au Venezuela, où elle vivait dans la clandestinité avant de quitter le pays pour recevoir le Nobel à Oslo en décembre, Maria Corina Machado a assuré qu'elle coordonnait ce point avec Washington.

María Corina Machado dénonce une justice sélective au Venezuela

«J'en parle avec le gouvernement des Etats-Unis et nous le faisons de manière coordonnée, dans le respect mutuel et avec compréhension», a-t-elle déclaré. Elle a jugé le rôle de Washington «fondamental pour avancer vers une transition démocratique».

La lauréate du prix Nobel de la paix a également critiqué le président colombien Gustavo Petro, qui participe samedi à une réunion de dirigeants progressistes internationaux à Barcelone, et qui a appelé à la mise en place d'un gouvernement de coalition au Venezuela entre la présidente intérimaire Delcy Rodríguez et l'opposition, et a annoncé une visite au Venezuela le 24 avril.

María Corina Machado l'a rangé parmi les «acteurs ou forces qui cherchent désespérément des excuses, des manoeuvres, pour empêcher l'avancée du processus électoral au Venezuela».

«Le chaos»

«Delcy Rodríguez représente le chaos, Delcy Rodríguez représente la violence, Delcy Rodríguez et son régime représentent la terreur», a estimé Maria Corina Machado à propos de celle qui était la vice-présidente de Nicolas Maduro avant son éviction.

A Madrid, où elle est arrivée après un passage en France, Maria Corina Machado a rencontré vendredi les chefs de file de l'opposition de droite et d'extrême droite, mais pas le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Elle devait participer samedi en fin de journée à une manifestation avec des sympathisants. (tib/ats)

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