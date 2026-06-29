Un employé enlève les algues du Reflecting Pool à Washington. Image: Mark Schiefelbein

Washington: le mystère du bassin vert de Trump s'épaissit

Donald Trump a fait rénover d'une peinture bleue un célèbre bassin de Washington. Mais ce dernier a tourné au vert et s'est fait envahir d'algues. Un vif débat a éclaté autour des causes de l'incident.

Anna Ringle / ch media

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C'est désormais l'affaire qui fait le buzz à Washington: un célèbre bassin d'un vert trouble. Ce n'est pas ce qu'avait imaginé le président américain Donald Trump lorsqu'il a fait rénover le Lincoln Memorial Reflecting Pool longeant le parc du National Mall, où se dressent de nombreux monuments célèbres.

Sur son ordre, le Reflecting Pool a été recouvert d'une peinture bleue (plus précisément: le bleu du drapeau américain). Mais après la rénovation, l'eau est devenue verdâtre. L'affaire, qui tient de la comédie, n'a cessé depuis de se compliquer.

De nombreuses spéculations

Plus personne en dehors des cercles officiels ne semble vraiment y voir clair. C'est du moins l'impression que l'on a en interrogeant, ce week-end, des touristes qui photographient la scène, fascinés ou parfois amusés. Les spéculations vont bon train sur les raisons de ce virage au vert.

Interrogez cinq personnes, vous obtiendrez cinq versions différentes. Des vandales seraient-ils passés par là? Est-ce la faute des algues? Une malfaçon lors des travaux serait-elle à l'œuvre? Ou bien, comme l'affirme un homme désireux de défendre l'administration Trump, simplement le reflet des grands arbres verts qui bordent le bassin?

L'affaire illustre avant tout une chose: il n'est pas seulement question d'eau. Il s'agit de savoir si l'on est pour ou contre Donald Trump. En ce sens, une femme estime que le bassin reflète l'état du gouvernement actuel.

L'une des fissures dans le revêtement du bassin. Image: Mark Schiefelbein

La volonté de laisser sa marque sur Washington

Reprenons depuis le début: Trump s'est réjoui début juin en annonçant l'achèvement de la rénovation du bassin. Le président américain avait assuré avoir fait construire de nombreux plans d'eau au cours de sa carrière et savoir de quoi il parlait. Le revêtement, affirmait-il, tiendrait peut-être cinquante à cent ans.

«Onze ou douze camions chargés de déchets» auraient été retirés du bassin. Ses prédécesseurs démocrates n'auraient jamais réussi une telle chose. La rénovation a coûté plus de 10 millions de dollars (plus de 8 millions de francs). Des médias ont évoqué l'absence d'appels d'offres.

Le président fait actuellement nettoyer de nombreux monuments de la capitale américaine. Dans son second mandat, Trump se distingue par sa volonté de marquer la ville de son empreinte architecturale. Ses adversaires, eux, parlent de mégalomanie. Il a fait démolir une aile de la Maison-Blanche, sur le terrain de laquelle doit être édifiée une immense salle de bal. Il projette également de construire un arc de triomphe dans la ville. Ses partisans y sont favorables.

Les travaux en cours sur le Reflecting Pool. Image: Mark Schiefelbein

Mais dans le cas du Reflecting Pool, les choses ont tourné autrement que souhaité: des algues infestent le site depuis sa réouverture, selon des experts. Le bassin est relativement peu profond et se réchauffe fortement en été. Des ouvriers sont intervenus avec des tuyaux et des aspirateurs pour lutter contre les algues.

Depuis, l'état de l'eau n'a cessé d'évoluer. De surcroît, le revêtement du fond s'est décollé. Trump a évoqué un couteau qui aurait servi à lacérer ce revêtement, ainsi que des produits chimiques corrosifs qui se seraient retrouvés dans le bassin.

Des «vandales» auraient sévi

Trump affirme avoir identifié des coupables. «Ce sont des gens terribles. Ce sont des vandales», a-t-il déploré vendredi. Il a fait état de six arrestations, «peut-être même davantage». D'autres suspects devraient être appréhendés prochainement. Cependant, Trump n'est pas entré dans les détails.

La police avait auparavant lancé un appel à la population, diffusant des images pour aider à identifier une personne qui se trouvait aux abords du bassin. Samedi, le secrétaire à l'intérieur de Trump, Doug Burgum, a expliqué sur Fox News que sept personnes avaient été arrêtées à ce stade.

Vidéo: watson

Le ministère américain de l'intérieur a indiqué cette semaine, en réponse à une demande de renseignements, qu'il avait d'abord considéré l'affaire comme un problème isolé. Pour ne pas encourager d'éventuels imitateurs, il n'avait pas rendu l'incident public, espérant qu'il resterait sans lendemain. La stratégie ne s'est pas avérée payante. C'est alors seulement qu'il était apparu qu'une tendance à endommager délibérément le bassin s'était créée. La chronologie de l'ensemble de l'affaire reste floue.

Le bassin figure parmi les symboles les plus connus de la capitale américaine. Ce plan d'eau d'environ 600 mètres de long s'étend entre le Lincoln Memorial et le Washington Monument (le célèbre obélisque). Il a également servi de cadre au discours historique «I Have a Dream» prononcé en 1963 par le militant des droits civiques Martin Luther King Jr. Une femme déclare fièrement, au bord du bassin, qu'il est censé refléter l'histoire de l'Amérique. Les monuments s'y mirent.

Le site est à nouveau clôturé. Des panneaux signalent un risque d'explosion et mentionnent le 4 juillet. Beaucoup se demandent pourquoi. Les autorités précisent que les clôtures ont été installées en prévision des prochaines festivités et du grand feu d'artifice prévu début juillet. L'Amérique célébrera alors son 250e anniversaire.

Les Américains se retrouveront peut-être à faire la fête au bord d'un bassin trouble. Trump a annoncé des réparations pour après les célébrations. Il faudra pour cela vider à nouveau le bassin. (dpa)