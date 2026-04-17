Gros plan sur une puce (photo d'archive): l'hélium, un gaz rare, joue un rôle essentiel dans la fabrication de ces composants. Image: Murat Subatli / imago

«Un tsunami arrive»: une pénurie de ce gaz rare menace le monde

Les fabricants de puces craignent pour leur approvisionnement en hélium en regardant du côté du détroit d'Ormuz. L'interruption des livraisons aurait, pour eux, des conséquences dramatiques. Des politiciens allemands tirent également la sonnette d'alarme.

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Le monde observait avec inquiétude le blocage du détroit d'Ormuz, au large des côtes iraniennes, rouvert vendredi par l'Iran pour la durée du cessez-le-feu. Récemment, Fatih Birol, directeur de la puissante Agence internationale de l'énergie (AIE), a mis en garde contre une pénurie de kérosène.

Certaines compagnies aériennes, comme KLM et Lufthansa, avaient déjà décidé de l'annulation de certains vols. Et dans les stations-service, les automobilistes souffrent encore de la hausse des prix du diesel et de l'essence.

La crainte d'une pénurie sans précédent

Mais il n'est ici pas question que de pétrole ou de gaz. Car, dans le Golfe, on ne traite pas seulement du brut, mais aussi des produits intermédiaires essentiels pour l'industrie. L'hélium, par exemple, est un sous-produit de l'extraction pétrolière. Ce gaz noble peu réactif est particulièrement prisé dans l'industrie des semi-conducteurs.

Dans les lignes de production hautement stériles des composants électroniques, il garantit une fabrication irréprochable. Devant le risque croissant de pénurie, les premiers fabricants mondiaux tirent la sonnette d'alarme. Le dirigeant Wendell Huang, du fabricant taïwanais de puces TSMC, qui fournit notamment Apple et Nvidia, a officiellement reconnu constituer des stocks de sécurité.

D'autres fabricants, comme Samsung et SK Hynix, réagissent également. Des composants essentiels risquent également de manquer à l'industrie de l'intelligence artificielle, en plein essor. La durée de réouverture du détroit d'Ormuz reste, elle, sujette à spéculation.

Le danger que fait planer un manque d'hélium

La classe politique allemande s'inquiète elle aussi. «Actuellement, nous débattons des prix du carburant», a déclaré Sepp Müller, vice-président du groupe parlementaire de l'Union, au journal Bild.

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Cependant, presque personne ne parle de l'hélium, bien qu'il soit central pour la production de puces. Les constructeurs automobiles seraient, quant à eux, particulièrement sous pression. Pour Müller:

«Si les premières usines de puces annoncent que dans six semaines et demie, plus aucune puce ne sera produite, nous aurons de gros problèmes au troisième et au quatrième trimestre.»

Sepp Müller, homme politique allemand de la CDU, tire la sonnette d'alarme. (Photo d'archive) Image: IMAGO

L'hélium ne peut pas être produit de manière synthétique et est également difficile à stocker provisoirement. C'est pourquoi son approvisionnement est si crucial. L'analyste et consultant Phil Kornbluth a par ailleurs expliqué:

«Il existe trois usines d'hélium au Qatar, dont deux extraient de l'hélium à partir des gaz résiduels des installations de GNL (réd: Gaz naturel liquéfié). Si le détroit d'Ormuz est bloqué, elles devront être mises à l'arrêt après le remplissage des réservoirs de stockage de GNL.»

Un risque de «tsunami»

Outre l'hélium, l'approvisionnement en soufre est également affecté. Lui aussi un sous-produit de l'extraction pétrolière. Des experts se sentent déjà rappelés à la période de la pandémie, lorsque les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont grippées. A l'époque, des semi-conducteurs manquants avaient paralysé des pans entiers de l'industrie, comme le secteur automobile.

La différence réside dans le fait qu'à l'époque, c'était les composants qui manquaient; aujourd'hui, c'est la production entière qui est en jeu. Si le détroit venait à nouveau à être fermé, les producteurs pourraient être contraints de réduire leur activité et de se concentrer sur les puces les plus rentables, comme celles destinées aux centres de données et à l'intelligence artificielle. Pour les autres secteurs, la situation s'aggraverait encore nettement. Expert au sujet de l'hélium, Kornbluth avertit: