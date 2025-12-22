L'administration Trump suspend tous les projets d'éolien en mer

Les éoliennes de South Fork Wind sont visibles au large de Block Island, dans le Rhode Island. Keystone

L’administration américaine a suspendu tous les grands projets d’éolien en mer en cours de construction aux Etats-Unis, invoquant des risques pour la sécurité nationale, dans une nouvelle offensive contre cette filière menée sous la présidence de Donald Trump.

Le gouvernement américain a annoncé lundi suspendre tous les grands projets d'éolien en mer en cours de construction aux Etats-Unis pour des raisons de «sécurité nationale», dernière mesure prise par l'administration Trump contre cette source d'énergie renouvelable.

Doug Burgum, le ministre américain de l'Intérieur, responsable notamment des ressources naturelles, a déclaré suspendre immédiatement «les permis d'exploitation de tous les grands projets éoliens offshore en cours de construction aux Etats-Unis», après que le ministère américain de la Défense a identifié des «risques pour la sécurité nationale» posés par ces projets.

Doug Burgum, le ministre américain de l'Intérieur, a suspendu les permis d'exploitation de tous les grands projets éoliens offshore. Keystone

Ces risques seraient liés aux «mouvement des pales» des éoliennes et à leurs «mâts hautement réfléchissants» qui «créent des interférences radars», a-t-il poursuivi dans un communiqué.

Cinq grands projets de construction d'éoliennes en mer, tous situés dans l'Atlantique au large de la côte Est des Etats-Unis, sont concernés par cette suspension qui vise selon le ministère à donner le temps aux autorités et sociétés concernées «d'évaluer la possibilité d'atténuer les risques» en question.

Cette annonce intervient dans un contexte d'attaques de l'administration américaine contre les énergies renouvelables et particulièrement l'éolien.

Doper le fossile

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump, qui accuse les éoliennes de tous les maux, a signé une série de décrets pour mettre un coup d'arrêt à cette industrie, dont un gel des permis d'exploitation et des prêts fédéraux pour tout projet d'éolien en mer ou sur terre.

«Nous n'allons pas faire le coup de l'éolien» Le président américain, en janvier

Donald Trump multiplie en parallèle les actions pour doper l'exploitation d'énergies fossiles.

Des éoliennes dans le comté de Riverside, en Californie. Lors de son premier jour à la Maison-Blanche, Donald Trump a signé un décret visant à ralentir la croissance de la production d'énergie éolienne et suspendu les nouvelles autorisations pour les projets éoliens terrestres ou offshore sur les terres fédérales. Keystone

«Un seul gazoduc fournit autant d'énergie que ces cinq projets réunis» d'éoliens en mer, a clamé lundi sur X Doug Burgum, connu pour sa proximité avec l'industrie pétrolière et gazière, qualifiant la suspension de mesure «de bon sens». (mbr/ats)