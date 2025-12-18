Les enfants de Rob Reiner sortent du silence

Le réalisateur Rob Reiner et son épouse Michele ont été retrouvés morts dans leur maison de Los Angeles. Leur fils Nick est soupçonné de meurtre. Ses frère et sœur se sont exprimés publiquement pour la première fois.

Après la mort violente du réalisateur de Quand Harry rencontre Sally, Rob Reiner, et de son épouse Michele, deux de leurs enfants ont pris la parole pour la première fois. Romy et Jake ont publié une déclaration émouvante dans laquelle ils remercient pour le soutien et les marques de compassion reçus. Plusieurs médias américains, dont CBS News, ont relayé leur déclaration.

Le célèbre réalisateur Rob Reiner, son épouse Michele Singer, leur fille Romy et leur fils Jake (photo d'archive). Image: imago

Romy, 24 ans, et son frère Jake, 34 ans, y écrivent:

«La perte horrible et dévastatrice de nos parents, Rob et Michele Reiner, est quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à vivre. Ils n’étaient pas seulement nos parents: ils étaient nos meilleurs amis.»

Le célèbre acteur et réalisateur américain Rob Reiner et son épouse avaient été retrouvés morts dimanche dans leur maison de Los Angeles, située dans le quartier résidentiel huppé de Brentwood, à l’ouest de la métropole. Quelques heures plus tard, leur plus jeune fils, Nick Reiner, a été interpellé, soupçonné de meurtre. Le parquet a officiellement inculpé le jeune homme de 32 ans.

Les enfants Reiner demandent respect et intimité

Dans leur déclaration, les frère et sœur ne se sont pas exprimés directement sur les accusations visant leur frère Nick Reiner. Ils ont simplement demandé que leur soient accordés respect et intimité, et ont appelé à «modérer les spéculations avec compassion et humanité, afin qu'on se rappelle de nos parents pour la vie incroyable qu’ils ont menée et pour l’amour qu’ils ont donné».

Rob Reiner s’était d’abord fait connaître dans les années 1970 grâce à son rôle dans la série télévisée All in the Family. En 1984, il a réalisé son premier film, This Is Spinal Tap. Il a ensuite rencontré un immense succès international avec Quand Harry rencontre Sally, Stand by Me, La Princesse Bouton d’or, ainsi qu’avec l’adaptation du roman de Stephen King Misery, qui fut également un grand succès au cinéma.

Michele Singer travaillait comme photographe et productrice. Rob Reiner l’avait rencontrée dans les années 1980 lors du tournage de Quand Harry rencontre Sally. Le couple s’est marié en 1989.

Ensemble, ils ont eu trois enfants: Nick, Jake et Romy. Le réalisateur avait également adopté Tracy, la fille issue du premier mariage de son ex-femme Penny Marshall. (t-online)

Traduit de l'allemand