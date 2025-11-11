ciel clair
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

«Une grande victoire»: Trump s'exprime sur la fin du «shutdown»

«Une grande victoire»: Trump s'exprime sur la fin du «shutdown»

Le président américain a estimé que la fin à venir de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis était positive pour les républicains. La colère monte chez les démocrates.
11.11.2025, 20:4911.11.2025, 20:49

Lors d'un discours au cimetière national d'Arlington, à l'occasion de la journée des anciens combattants, Donald Trump a déclaré que la fin à venir du shutdown, la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, représentait une «très grande victoire» pour les républicains. Il a salué le travail des chefs républicains au Congrès, Mike Johnson et John Thune.

«Félicitations à vous et à John et à tout le monde pour une très grande victoire», a déclaré le président américain à l'adresse du «speaker» de la Chambre, Mike Johnson, présent dans l'assistance. «Nous rouvrons notre pays, il n'aurait jamais dû être fermé», a-t-il ajouté.

Après plus de 40 jours de blocage, le Congrès américain s'apprête à voter un nouveau texte budgétaire qui permettrait de lever le «shutdown».

«On a frappé fort la Suisse»: ce que l'on sait de l'éventuel accord douanier

Le Sénat a adopté une proposition de loi qui prolonge le budget actuel jusqu'à fin janvier, et la Chambre doit en débattre à partir de mercredi, avec un vote attendu potentiellement dans la soirée. Il ne resterait alors que la signature de Donald Trump.

En raison des règles en vigueur au Sénat, plusieurs voix démocrates étaient nécessaires pour adopter un budget même si les républicains y sont majoritaires. Finalement, huit sénateurs de l'opposition ont voté pour, après des négociations en coulisses.

«Trahison envers l'Amérique qui travaille»

Ces élus centristes se sont attiré les foudres de nombreux membres de leur propre camp, qui dénoncent de maigres concessions et des promesses en l'air des républicains. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s'est lamenté dimanche sur X d'une «capitulation» et d'une «trahison» envers l'Amérique qui travaille.

Voici comment Trump fait souffrir Fribourg

Le chef de la minorité démocrate à la Chambre, Hakeem Jeffries, a lui exhorté les républicains à tenir leur engagement d'organiser bientôt un vote au Congrès pour prolonger certaines subventions pour «Obamacare», principal programme public d'assurance santé pour les Américains à bas revenus. «Maintenant il va falloir voir des actes, ou si c'étaient seulement des paroles», a déclaré Hakeem Jeffries sur CNN.

La question de ces subventions est au coeur du différend entre républicains et démocrates qui a mené au «shutdown». Depuis le 1er octobre, plus d'un million de fonctionnaires ne sont pas payés, le versement de certaines aides est fortement perturbé, tout comme le trafic aérien, avec à présent des centaines d'annulations de vols chaque jour. (ag/ats)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis
Trump refuse d’être le président des Etats-Unis
1
Trump refuse d’être le président des Etats-Unis
de dita muller
Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis
Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis
de Fred Valet
Du «poulet au chlore» des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes?
7
Du «poulet au chlore» des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes?
Cette rencontre fait craindre un transfert d'UBS aux Etats-Unis
5
Cette rencontre fait craindre un transfert d'UBS aux Etats-Unis
«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
2
«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
de Marine Brunner
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
4
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
de dita muller
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
1
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
de dita muller
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
Une gourde en forme d’ours sème le chaos chez Starbucks
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Un nouveau scandale de corruption secoue l'Ukraine
Des pots-de-vin à plusieurs millions, une enquête tentaculaire et un proche de Zelensky disparu dans la nature. Le géant ukrainien de l’énergie Energoatom est dans le viseur des enquêteurs anticorruption.
Après une série de perquisitions menées autour du groupe public Energoatom, soupçonné de corruption, Volodymyr Zelensky a exigé des sanctions exemplaires. «La transparence de l’entreprise est une priorité», a martelé le président ukrainien dans son allocution vidéo quotidienne.
L’article