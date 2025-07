Les recherches de survivants se poursuivent au Texas. Keystone

Catastrophe au Texas: craintes de nouvelles crues éclair

Le week-end a été marqué par des inondations mortelles au Texas. Et l'Etat américain pourrait ne pas être au bout de ses peines.

De nouvelles crues soudaines pourraient survenir au Texas, le long du fleuve Guadalupe, où de récentes inondations ont déjà fait près de 80 morts.

Les prévisions météorologiques mettent en garde contre des crues éclair dans le centre de l'Etat où des centaines de sauveteurs, familles et volontaires cherchent encore à retrouver des survivants, dont des enfants, portés disparus depuis la catastrophe vendredi.

Les services de secours et de météorologie demandent aux personnes qui poursuivent ces recherches de rejoindre des plateaux plus élevés alors que le déluge se poursuit, rapporte le New York Times dimanche soir (lundi matin en Suisse). Des pluies orageuses continuaient à arroser la région.

Trump va se rendre sur place

Larry Lethia, le shérif du comté de Kerr, le plus touché, a fait état d'un nouveau bilan de 68 morts, dont 28 enfants. A ce bilan s'ajoutent dix décès dénombrés dans des comtés voisins, a souligné le gouverneur du Texas, Greg Abbott, dans une conférence de presse un peu plus tôt.

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche son intention de se rendre «probablement vendredi» au Texas, réfutant tout lien entre les coupures budgétaires dans les services météorologiques nationaux et le lourd bilan. (jzs/ats)