Les droits de douane de Trump sont en partie illégaux

epa12760214 US President Donald Trump reacts after speaking at an economic event at Coosa Steel Corporation in Rome, Georgia, USA, 19 February 2026. The event is being held in northwest Georgia&#039;s ...
Gros revers pour Donald TrumpKeystone

La Cour suprême américaine juge illégale une partie des taxes douanières imposées par le président américain. Cette décision concerne les droits de douane présentés comme «réciproques»
20.02.2026, 16:1920.02.2026, 17:02

La Cour suprême des Etats-Unis a jugé que Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des droits de douane sur de nombreux produits entrant aux Etats-Unis, infligeant un sérieux revers au président américain sur un élément central de son programme économique.

Selon la décision rendue vendredi à une majorité de six juges contre trois, Donald Trump ne pouvait pas justifier ces droits de douane par la nécessité d'urgence économique. Elle concerne les droits de douane présentés comme «réciproques» par le gouvernement américain mais pas ceux appliqués à des secteurs d'activités particuliers, comme l'automobile ou l'acier et l'aluminium.

Une autorisation «claire» du Congrès est nécessaire

Donald Trump avait choisi d'imposer ces surtaxes douanières en s'appuyant sur un texte de 1977 autorisant théoriquement l'exécutif à agir dans le domaine économique sans aval préalable du Congrès dès lors qu'une «urgence économique» était identifiée. Mais selon le président de la Cour suprême John Roberts, le président des Etats-Unis doit «justifier d'une autorisation du Congrès claire» pour mettre en place des droits de douane.

FILE - John Roberts, Chief Justice of the U.S. Supreme Court, speaks during lecture to the Georgetown Law School graduating class of 2025, in Washington, May 12, 2025. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, F ...
John RobertsKeystone

Le fait que le texte de loi sur lequel se repose la Maison Blanche «lui donne l'autorité pour 'réglementer les importations' est insuffisant» dans la mesure où «il ne contient aucune référence aux droits de douane». Cette loi «n'autorise pas le président à imposer des droits de douane», a insisté le juge Roberts dans le texte de la décision.

Une base pour la signature d'accords commerciaux

Ces droits de douane avaient été annoncés en avril, avec la présentation d'un tableau représentant les différents taux appliqués selon l'origine des produits. Ils visaient théoriquement les pays avec lesquels les Etats-Unis étaient confrontés à un déficit commercial dans les échanges de biens, le président américain les voyant comme un outil pour les rééquilibrer.

Donald Trump visait aussi à apporter des ressources supplémentaires à l'Etat fédéral pour compenser des baisses d'impôts. Le républicain est cependant en partie revenu en arrière en ajoutant des exceptions pour un certain nombre de produits, en particulier ceux qui ne peuvent pas être fabriqués ou cultivés aux Etats-Unis.

Droits de douane: les résultats de cette étude ne vont pas plaire à Trump

Ces surtaxes avaient également servi de base de négociations pour la signature d'une série d'accords commerciaux avec les principaux partenaires des Etats-Unis, à commencer par l'Union européenne (UE), le Japon ou le Royaume-Uni. Ces accords prévoient désormais, selon les cas, des droits de douane compris entre 10% et 15% maximum sur les produits provenant des pays qui les ont signés.

Le gouvernement américain a annoncé ces derniers jours de nouveaux accords avec plusieurs pays d'Asie du sud-est, tels que le Vietnam et l'Indonésie, dont les dirigeants étaient à Washington cette semaine pour assister à la première réunion du «Conseil de paix» créé par Donald Trump. (jzs/ats)

