L'ouragan Hélène a déjà fait au moins 33 morts

Vendredi en Caroline du Nord après le passage de l'ouragan Hélène. Keystone

33 personnes ont déjà perdu la vie à cause du passage de l'ouragan Hélène dans le sud-est des Etats-Unis.

Au moins 33 personnes ont péri et des millions d'Américains sont sans électricité après le passage de l'ouragan Hélène. Ce dernier continue de provoquer des inondations massives dans le sud-est des Etats-Unis vendredi, où il poursuit sa route en tant que tempête tropicale.

De Tallahassee en Floride à Charlotte en Caroline du Nord, les vents forts et les pluies diluviennes provoquent crues soudaines et chutes d'arbres. Sur la côte de la Floride, la submersion marine a causé d'importantes inondations, avec une élévation du niveau de la mer atteignant par endroits plus de 4,5 mètres.

«Nous avons fait près de 600 sauvetages», a déclaré sur CNN Deanne Criswell, patronne de l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema).

Privés d'électricité

A Treasure Island, près de Tampa en Floride, des bateaux de plaisance ont échoués dans les jardins. Cinq morts ont été confirmés dans cette zone, selon le bureau du shérif du comté de Pinellas.

«Cette tempête a été meurtrière. Onze décès ont été confirmés», a par ailleurs déclaré vendredi midi le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp. L'une de ces personnes faisait partie d'une équipe de secours, a-t-il précisé.

Les autorités du comté de Taylor, en Floride, avaient demandé aux habitants réticents à partir d'écrire leur nom sur leur corps avec des feutres indélébiles, afin d'aider à leur identification s'ils venaient à être tués.

Selon le site poweroutage.us, environ 1,3 million de clients étaient privés d'électricité en Caroline du Sud, un million en Géorgie, 900'000 en Floride et également 900'000 en Caroline du Nord.

Chaleur de la mer

En réchauffant les eaux des mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide de ces tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants.

Après s'être formée, Hélène s'est déplacée au-dessus d'eaux particulièrement chaudes dans le Golfe du Mexique – plus de 30°C -, selon la climatologue Andra Garner:

«Il est probable que ces eaux très chaudes ont joué un rôle dans l'intensification rapide d'Hélène. Nous savons également que le phénomène de submersion marine lié aux ouragans empire, car le niveau des océans augmente à mesure que nous réchauffons la planète»

Le président américain Joe Biden a été informé de la situation et a approuvé les déclarations d'état d'urgence des Etats de Floride, Géorgie, Caroline du Sud et du Nord et d'Alabama. Il a exhorté les habitants à suivre les consignes de sécurité des autorités locales. (ats/afp)