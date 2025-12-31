ciel clair-6°
La disparition du MH370 constitue l&#039;un des plus grands myst�res de l&#039;histoire de l&#039;aviation (image pr�texte).
Un avion militaire néo-zélandais lors des recherche de l'appareil disparu en 2014 (image d'archives).Keystone

Des drones pour résoudre l'un des plus grands mystères de l'aviation

Les recherches du vol MH370 de Malaysia Airlines vont reprendre dans l'océan indien. Des robots sous-marins de l'entreprise Ocean Infinity vont être mobilisés pour tenter de localiser l'épave du Boeing.
31.12.2025, 06:1831.12.2025, 06:24

Robots sous-marins plongeant jusqu'à 6000 mètres, outils de détection de pointe et périmètre resserré: près de douze ans après sa mystérieuse disparition avec 239 personnes à bord, les recherches du Boeing MH370 de Malaysia Airlines reprennent mardi dans le sud de l'océan indien.

Depuis plus d'une décennie, la disparition du Boeing 777 opérant le vol MH370, parti le 8 mars 2014 juste après minuit de Kuala Lumpur à destination de Pékin, reste un des plus grands mystères de l'aviation civile. C'est l'entreprise américano-britannique d'exploration maritime Ocean Infinity qui conduit ces nouvelles recherches prévues pour durer jusqu'à 55 jours.

La disparition du MH370 est «une insulte à l'intelligence humaine»

Pour essayer de localiser enfin l'avion, elle va déployer des drones sous-marins autonomes capables de plonger jusqu'à 6000 mètres et de rester plusieurs jours d'affilée dans les profondeurs marines.

Ces robots vont utiliser sonar à haute résolution, imagerie par ultrasons et magnétomètres pour cartographier les fonds marins en 3D, détecter des débris enfouis et repérer des éléments métalliques. Si des indices prometteurs apparaissent, des robots télécommandés pourront s'immerger à leur tour pour une inspection approfondie.

Un drone de l&#039;entreprise Ocean Infinity
Un drone de l'entreprise Ocean InfinityImage: Ocean Infinity

«Pas de découverte, pas de paiement», selon les termes du contrat communiqués par le ministère malaisien des Transports, mais 70 millions de dollars promis si l'épave est localisée.

De nombreuses théories

Cette reprise des recherches cible une zone resserrée d'environ 15 000 kilomètres carrés – environ dix fois moins étendue que celle explorée par les tentatives antérieures – et définie à l'aide de données satellitaires, de modélisation de dérive et d'analyses d'experts actualisées.

Ocean Infinity avait mené de premières recherches, vaines, en 2018. L'entreprise spécialisée dans la robotique marine en avait relancé brièvement au printemps, avant de les suspendre en raison des conditions météo. Auparavant, des recherches infructueuses avaient été dirigées par l'Australie pendant trois ans, jusqu'en janvier 2017.

Le miraculé du vol Air India 171 raconte son histoire

Malgré la plus importante et coûteuse opération de recherche jamais menée dans l'histoire de l'aviation, l'épave de l'avion n'a jamais été retrouvée. Seuls des fragments en provenant vraisemblablement – moins d'une trentaine de morceaux d'aile, du fuselage et du train d'atterrissage – ont été repêchés depuis 2015, échoués de la Réunion au Mozambique, à des milliers de kilomètres de la zone de recherche.

epa11948217 A worker drives past a Malaysia Airlines aircraft parked at the Kuala Lumpur International Airport, on the 11th anniversary of missing Malaysia airlines MH370 in Sepang, outside Kuala Lump ...
Image d'illustrationKeystone

Aucun corps n'a jamais été retrouvé. A bord, se trouvaient 239 personnes, dont 153 Chinois, une quarantaine de Malaisiens et des passagers de treize autres nationalités, parmi lesquels quatre Français, des Australiens, des Indiens, des Américains et des Néerlandais.

La disparition du Boeing a fait l'objet de nombreuses théories, allant d'un acte délibéré du pilote à un détournement de l'appareil. Les proches des passagers disparus continuent d'exiger des réponses de la part des autorités malaisiennes. (jzs/ats)

