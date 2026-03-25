Une manifestation en faveur du droit à l'avortement à Washington. Keystone

Dans les Etats interdisant l'IVG, le recours à la pilule abortive explose

Une étude a mis en lumière un «changement substantiel» dans la manière dont les femmes accèdent à l'avortement dans les Etats américains où cette pratique est interdite.

Plus de «International»

Dans les Etats américains où avorter est interdit, le recours à la pilule abortive prescrite à distance a connu une progression marquée en 2025, de plus de 25%, évalue mardi un rapport du Guttmacher Institute, organisation de référence qui défend le droit à l'IVG.

Dans treize Etats, principalement du sud des Etats-Unis, où l'avortement est prohibé, quelque 91 000 femmes se sont procuré des médicaments abortifs par téléprescription auprès de professionnels de santé en 2025, contre 72 000 en 2024, soit une augmentation de plus de 25%, selon les estimations du Guttmacher Institute.

A l'inverse, elles sont moins nombreuses à se déplacer depuis ces territoires ultrarestrictifs vers d'autres Etats américains à la législation favorable pour y avorter: 62 000 en 2025 contre 74 000 l'année précédente, compare ce rapport.

«Changement substantiel»

Au niveau national, 142 000 femmes se sont rendues dans un autre Etat pour une IVG en 2025, un chiffre en baisse par rapport à 2023 (154 000) et 2024 (170 000), précise l'étude.

Les auteurs du rapport, Isaac Maddow-Zimet et Kimya Forouzan, écrivent:

«Ensemble, ces estimations indiquent un changement substantiel dans la manière dont les femmes vivant dans les Etats où l'avortement est interdit y accèdent: elles sont moins à voyager vers un autre Etat et plus à recourir à la téléprescription.»

Cette tendance est rendue possible par les lois dites «bouclier» adoptées par certains Etats américains, conçues pour protéger les praticiens y exerçant d'éventuelles poursuites judiciaires décidées ailleurs dans le pays, observent-ils.

Dans huit d'entre eux – Californie, Colorado, Massachusetts, Maine, New York, Rhode Island, Vermont et Washington – ces législations s'appliquent où que se trouve la patiente et permettent de prescrire à distance des pilules abortives, y compris à des destinataires vivant dans des Etats où l'IVG est interdite.

A l'échelle des Etats-Unis, le nombre d'avortements recensé est resté stable en 2025 par rapport à 2024. Il s'est établi à plus de 1,12 million, à son plus haut niveau depuis 2009, malgré les restrictions imposées depuis 2022, quand la Cour suprême américaine, à majorité conservatrice, a annulé la garantie fédérale du droit à l'avortement.

Treize Etats américains sur cinquante ont depuis interdit le recours à l'IVG, à de rarissimes exceptions près, et six autres l'ont restreint à l'extrême. (ats)