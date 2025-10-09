Elon Musk en janvier 2025. Image: AP Pool Reuters

Elon Musk a évité un procès contre des anciens de Twitter

Elon Musk a accepté de payer pour mettre fin à un litige avec quatre ex-dirigeants de Twitter, qui lui réclamaient 128 millions de dollars pour leur licenciement fin 2022.

Plus de «International»

Lorsque Elon Musk, l'un des hommes les plus riches du monde, a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars le 27 octobre 2022, il avait congédié sans délai l'ancien patron Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal ainsi que les directeurs juridiques et légaux, Vijaya Gadde et Sean Edgett, en les accusant de «négligence grave» et «faute intentionnelle».

Les quatre dirigeants, dénonçant un licenciement sans raison, suivi d'efforts en vain pour «inventer» des griefs à leur encontre, avaient porté l'affaire devant la cour fédérale de San Francisco en mars 2024, réclamant 128 millions de dollars au milliardaire américain.

Ils l'accusaient notamment d'avoir précipité le rachat de Twitter pour les priver de 200 millions de dollars de stock-options qui devaient leur revenir le lendemain.

Montant non dévoilé

Le montant qu'Elon Musk, également patron de Tesla et SpaceX, a accepté de payer pour éviter le procès n'est pas précisé dans le document de la juge qui a enregistré l'accord provisoire, soumis à plusieurs conditions. Si celles-ci ne sont pas remplies, la magistrate reprendra l'examen de l'affaire le 31 octobre

Dans la foulée de l'acquisition tumultueuse de 2022, accompagnée du licenciement de près de deux tiers des effectifs de Twitter, plusieurs plaintes avaient été déposées par d'anciens employés ou par des clients et sous-traitants du réseau social.

Fin août, Elon Musk et X ont aussi accepté des accords provisoires pour mettre fin à une action collective et à des actions individuelles de milliers d'employés réclamant des indemnités de licenciements.

En mars, le milliardaire a transféré la propriété de Twitter, devenu X, à sa start-up d'intelligence artificielle (IA) générative, xAI. (ag/ats)