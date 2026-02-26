L’Europe lance son pari stratégique sur le laser spatial

France, Chypre et Grèce s’associent pour développer des communications par laser à très haut débit via le satellite Hellas Sat 5, afin de sécuriser et renforcer les réseaux stratégiques européens.

La France, Chypre et la Grèce vont développer des communications satellitaires par laser à très haut débit, une technologie plus rapide et non vulnérables aux sabotages qui visent actuellement les réseaux terrestres et sous-marins.

L'accord a été signé jeudi entre l'opérateur gréco-chypriote Hellas Sat, l'agence spatiale française (Cnes), les industriels franco-italien Thales Alenia Space et français Safran.

La France, Chypre et la Grèce coopèrent dans le développement des technologies de communications optiques par satellite de nouvelle génération. Image d'illustration: Thales Alenia Space

Il porte sur le développement d’un système de communications optiques embarqué sur le futur satellite géostationnaire (en orbite haute) Hellas Sat 5.

Ce partenariat «marque le début d’une nouvelle ère dans les services de télécommunications. En associant plusieurs longueurs d’onde, le système Solis permettra d’atteindre une performance inégalée, proche de 1 térabit par seconde», a déclaré Alcino de Sousa, vice-président télécommunications de Thales Alenia Space, cité dans le communiqué.

Une initiative stratégique

En pleine montée des tensions sur les infrastructures critiques, les Etats européens cherchent à mieux protéger leurs communications sensibles.



Selon Thales, les communications optiques en espace libre pourraient transformer les télécoms satellitaires comme la fibre optique l'a fait sur Terre avec des débit «décuplés», malgré les distances parcourues et les perturbations liées aux turbulences atmosphériques. Dans un communiqué, les signataires soulignent:

«Elles permettront d’améliorer la résilience des réseaux intercontinentaux qui voient les fibres optiques terrestres et océaniques de plus en plus souvent victimes de sabotages»

L'introduction de la fibre optique dans l'espace permettra également de réduire le nombre de satellites nécessaires en orbite et de diminuer la pollution du ciel.

Qui fait quoi?

Dans le cadre de ce partenariat, Thales Alenia Space fournira à bord du satellite l'équipement optique permettant de transmettre les données par laser ainsi que le système Solis (service optique de liaisons spatiales sécurisées) développé pour le Cnes.

Safran produira la station sol pilote, qui sera installée sur le téléport de l’opérateur Hellas Sat à Chypre.

«Nous sommes fiers de participer à cette coopération européenne, qui met l’innovation au service de la souveraineté et de la sécurité des communications stratégiques (...) Ce projet illustre notre volonté de soutenir l’autonomie européenne et de proposer des solutions fiables pour les applications les plus critiques dans un environnement en constante mutation», a pour sa part souligné Jean-Marie Bétermier, responsable espace de de Safran Electronics & Defense.

«Hellas Sat contribue au développement des technologies qui, demain, conforteront la connectivité sécurisée et l'autonomie stratégique de l’Europe», a souligné Christodoulos Protopapas, PDG d'Hellas Sat. (tib/afp)