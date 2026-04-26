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Explosion présumée d'une voiture piégée près de Belfast

Explosion présumée d'une voiture piégée près de Belfast

ne explosion présumée de voiture piégée a secoué la nuit de dimanche près d'un commissariat à Dunmurry, au sud-ouest de Belfast, sans faire de victime.
26.04.2026, 13:3526.04.2026, 13:35
epa10991095 Police officers stand near the scene following a serious incident near Parnell Street East in Dublin, Ireland, 23 November 2023. A man has been detained after allegedly five people, among ...
La police d'Irlande du Nord a lancé une opération de sécurité après l'incident, qu'elle attribue probablement à des républicains dissidents.Image: EPA

La police d'Irlande du Nord a lancé une opération de sécurité dimanche après l'explosion présumée d'une voiture piégée dans la nuit devant un commissariat près de Belfast. Cette explosion n'a pas fait de victime.

Le Service de police d'Irlande du Nord (PSNI) a indiqué dans un communiqué qu'il intervenait sur les lieux d'une «alerte à la bombe» dans le quartier de Dunmurry, au sud-ouest de la capitale nord-irlandaise.

Des témoins ont fait état d'une forte détonation et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré un véhicule en feu devant un commissariat vers minuit.

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Le PSNI a indiqué qu'une opération d'évacuation était en cours à proximité des lieux. Selon les médias locaux, des équipes de pompiers et des policiers ont éteint l'incendie.

Des responsables politiques locaux ont condamné cette apparente nouvelle attaque.

«Angoissant» et «préoccupant»

Il est «angoissant qu'une voiture piégée ait explosé devant le commissariat», a déclaré Soracha Eastwood, députée de la circonscription. «Ce n'est que par la grâce de Dieu qu'il n'y a pas de victimes», a-t-elle ajouté dans un message publié sur X.

Gavin Robinson, le dirigeant du DUP – le principal parti pro-britannique de la région – a qualifié l'incident de:

«Profondément préoccupant»

Il survient un mois après qu'un chauffeur-livreur a été forcé par des hommes masqués, dont l'un était armé d'un pistolet, de conduire un engin explosif jusqu'à un commissariat de police à Lurgan, à l'ouest de Belfast.

«Républicains dissidents»

«Si c'était une nouvelle tentative de la part de républicains dissidents d'intimider les communautés et de prendre pour cible la police, alors elle doit être affrontée avec toute la rigueur de la loi.»
Robinson

L'expression «républicains dissidents» désigne des individus et des groupes favorables à l'unité irlandaise, qui n'acceptent pas l'accord de paix historique conclu en 1998 qui a largement mis fin à trois décennies de conflit.

Ces groupes sont beaucoup plus petits que l'IRA provisoire, qui a mis un terme à sa campagne violente en 2005, mais ils ont accès à des armes de gros calibre, selon la police. Ils ont utilisé des engins explosifs improvisés et des mortiers lors d'attaques par le passé. (dal/ats/afp)

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