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Malte: impressionnante explosion dans une usine de feux d'artifice

Vidéo: watson

Malte a eu chaud

Plusieurs spectaculaires explosions se sont produites dans une usine de feux d’artifice sur l'île de Malte. Deux blessés légers sont à déplorer. La déflagration a été filmée.
01.06.2026, 16:0401.06.2026, 16:04

Une puissante explosion au sein d'une fabrique de feux d'artifice lundi à Malte a fait deux blessés, et projeté dans les airs des débris et un panache de fumée imposant, a indiqué la police.

Les explosions successives à l'usine Ta' Lourdes, située dans le nord de l'île méditerranéenne, a secoué les bâtiments et brisé nombre de vitrages, selon des vidéos postées par les journaux locaux Times of Malta et Malta Today.

Ta&#039; Lourdes.
carte: watson

Des images impressionnantes

Une première déflagration s'est produite vers 06H35 (heure locale et suisse), suivie par une autre puissante explosion, selon des témoins interrogés par ces médias.

Deux hommes, qui travaillaient dans des champs à proximité, souffrent de blessures légères, a précisé la police sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas d'employés au sein de l'usine lorsque les explosions se sont produites. Toujours selon le Times of Malta, les détonations ont continué plusieurs heures après la première déflagration.

La vidéo 👇

Vidéo: watson

Edward Mercieca, qui habite à proximité, a indiqué au quotidien qu'il avait été réveillé par la première explosion:

«J'ai eu l'impression que quelqu'un avait pris un marteau de la taille d'un camion et tapé contre le mur de ma maison»

Il a poursuivi sa description:

«Le panache de fumée devait faire quelque 300 mètres de hauteur»

Le premier ministre maltait, Robert Abela, dont le Parti travailliste a remporté ce week-end les législatives, a écrit sur les réseaux sociaux:

«Nos pensées sont avec les personnes affectées par l'explosion qui s'est produite ce matin.»

Les secours sont sur place, a-t-il ajouté.

Robert Abela.
Robert Abela.Image: Imago
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