beau temps25°
DE | FR
burger
International
eurovision

Eurovision 2026: Tout boycott culturel «est stupide et vain»

Eurovision 2026: Tout boycott culturel «est stupide et vain»

L'Autriche, pays hôte de l'Eurovision en 2026, a regretté les appels de plusieurs pays européens au boycott si Israël participe à la prochaine édition.
19.09.2025, 17:5319.09.2025, 17:53

«Les boycotts culturels sont stupides et vains, ils ne nous font pas avancer», a déclaré le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et européennes Sepp Schellhorn au journal autrichien Kurier.

Le ministère des Affaires étrangères a confirmé ses propos à l'AFP vendredi. L'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas ont annoncé qu'ils n'enverraient pas de représentant au concours à Vienne en mai prochain, si Israël est autorisé à participer.

Plusieurs pays menacent de se retirer de l'Eurovision si Israël reste

L'association de l'audiovisuel public néerlandaise Avrotros avait justifié sa décision par les «sérieuses violations de la liberté de la presse» commises par les Israéliens à Gaza.

Elle accuse aussi Israël d'avoir commis «des interférences prouvées lors de la dernière édition, se livrant à une instrumentalisation politique de l'événement». La chanteuse israélienne et survivante de l'attaque du 7 octobre, Yuval Raphael, était arrivée seconde au concours 2025, portée par le vote du public.

«Ces pays sont des démocraties. Si l'un de nos voisins décide de ne pas participer, alors l'Autriche doit en prendre acte», a écrit Schellhorn. Mais céder à des pressions ou à un chantage serait une «erreur». Sepp Schellhorn veut désormais envoyer une lettre à ses homologues européens pour déconseiller le boycott.

Mélange des genres problématique

«C'est avant tout une compétition entre musiciens et artistes. Et mélanger leur rôle avec la politique d'un pays me semble extrêmement problématique», a argumenté Schellhorn.

L'Espagne devrait boycotter l'Eurovision si Israël y participe

Lors de sa dernière assemblée générale, l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), propriétaire et gestionnaire de l'Eurovision, avait décidé de lancer un «dialogue» interne. «Nous comprenons les inquiétudes et les opinions (...) concernant le conflit en cours au Moyen-Orient», avait déclaré à l'AFP la semaine dernière le directeur du concours, Martin Green.

Des recommandations sont attendues d'ici la fin de l'année. L'UER tient sa prochaine assemblée générale en décembre. C'est aussi à la fin 2025 que les différents pays membres devront trancher sur leur participation. L'Eurovision est régulièrement le théâtre d'oppositions géopolitiques.

La Russie a été exclue à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le Bélarus l'avait été un an plus tôt après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. L'Autriche est un pays neutre, membre de l'Union européenne. (sda/ats/blg/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner

La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
3
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
Les soldats russes se livrent à un trafic inquiétant et mortel
Des soldats russes ramènent des armes du front et les font entrer clandestinement dans le pays. Leurs agissements alimentent un trafic dangereux, parfois mortel.
Depuis l’invasion de l’Ukraine il y a trois ans et demi, le nombre de procédures pénales contre des militaires russes a explosé en Russie. Les accusations portent souvent sur le commerce illégal d’armes.
L’article