Plusieurs pays menacent de se retirer de l'Eurovision si Israël reste

L'Irlande, l'Espagne et la Slovénie ont annoncé qu'ils ne participeront pas à la prochaine édition de l'Eurovision si Israël n'est pas exclu.

L'Irlande ne participera pas au Concours Eurovision de la Chanson de l'année prochaine, lequel doit se tenir à Vienne, si Israël n'est pas exclu de la compétition, a fait savoir jeudi la chaîne publique irlandaise RTÉ, qui dénonce la situation à Gaza. D'autres pays, comme l'Espagne ou la Slovénie, ont précédemment indiqué qu'ils se retireraient probablement du concours si Israël venait à participer en 2026.

«RTÉ estime que la participation irlandaise serait inappropriée au vu des pertes humaines continues et effroyables dans la bande de Gaza», souligne la chaîne dans un communiqué de presse.

«RTÉ est également profondément préoccupée par les assassinats ciblés de journalistes à Gaza, le refus d'accorder l'accès à la zone aux journalistes internationaux et le sort des otages restants.» RTÉ

L'Irlande fait partie des pays européens qui, avec l'Espagne, la Norvège et la Slovénie, ont reconnu l'Etat de Palestine au printemps 2024, et se sont montrés très critiques du gouvernement de Benjamin Netanyahu et de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée après l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

Jusqu'à présent, l'Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice du concours, a toujours soutenu que le Concours Eurovision de la chanson était un «événement apolitique» et non une compétition entre gouvernements. Elle s'est penchée la question israélienne en juillet. Aucune décision n'a toutefois encore été prise.

Plusieurs pays préoccupés

Lors de l'Assemblée générale de l'UER en juillet, plusieurs pays avaient «exprimé des préoccupations concernant la participation d'Israël» à Vienne. L'organisateur les a dès lors autorisés à se retirer du concours jusqu'à la mi-décembre, sans pénalités financières. RTÉ prendra donc une décision définitive une fois que l'UER aura pris position.

De son côté, la RTBF, chargée de choisir le candidat belge pour l'Eurovision 2026, n'avait pas encore confirmé mi-juillet sa participation à l'événement.

En 2025, l'Autriche l'avait emporté, devant Israël. Cela avait suscité des critiques concernant le système de vote: Israël avait en effet reçu peu ou pas de points de la part des jurys de plusieurs pays, mais avait obtenu le maximum de points attribués par les téléspectateurs. (ats)