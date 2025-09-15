assez ensoleillé22°
DE | FR
burger
International
eurovision

L'Espagne devrait boycotter l'Eurovision si Israël y participe

L'Espagne devrait boycotter l'Eurovision si Israël y participe

Le ministre de la Culture espagnol Ernest Urtasun a estimé lundi que l'Espagne ne devrait pas participer à la prochaine édition du concours Eurovision de la Chanson si Israël y prenait part. Un boycott déjà prôné par d'autres pays.
15.09.2025, 18:1315.09.2025, 18:13
Plus de «International»

«Nous devons faire en sorte qu'Israël ne participe pas à la prochaine édition de l'Eurovision» et «si nous (n'y) parvenons pas, l'Espagne ne doit pas prendre part» au concours, a déclaré Ernest Urtasun lors d'une interview sur la radio publique, une position déjà adoptée par «l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas», a-t-il rappelé.

La décision reviendra à la radio et à la télévision publiques nationales, a-t-il souligné.

Lors de l'Assemblée générale de l'Union européenne de radio-télévision (UER) en juillet, plusieurs pays avaient exprimé des préoccupations concernant la participation d'Israël à l'édition qui doit se tenir à Vienne en 2026, et l'UER les a autorisés à se retirer du concours jusqu'à la mi-décembre, sans pénalités financières.

Plusieurs pays menacent de se retirer de l'Eurovision si Israël reste

En mai déjà, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez avait affirmé qu'Israël devrait être exclu de l'Eurovision, le plus grand télé-crochet du monde, par «solidarité» avec le «peuple de Palestine qui (vit) l'absurdité de la guerre et des bombardements».

Voix critique

L'Espagne, qui a reconnu l'Etat de Palestine le 28 mai 2024 avec l'Irlande et la Norvège, s'est imposée ces derniers mois comme l'une des voix les plus critiques de l'UE à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahu, et fait figure de soutien historique de la cause palestinienne.

Lors de la dernière édition de l'Eurovision, la télévision publique espagnole a défié l'organisme responsable de l'organisation du concours, qui l'avait sommée de cesser ses références à l'offensive à Gaza sous menace de sanctions, en diffusant un message de soutien aux Palestiniens avant sa retransmission de l'événement.

Le vainqueur de l'Eurovision veut exclure Israël du concours en 2026

«S'agissant des droits de l'Homme, le silence n'est pas une option. Paix et justice pour la Palestine», avait écrit en blanc sur fond noir le groupe de radio et télévision RTVE, dans un message en espagnol et en anglais, quelques secondes avant le début officiel du concours de chansons.

Dimanche, le Premier ministre a fait part de son «admiration» pour les manifestations propalestiennes qui ont perturbé le Tour d'Espagne cycliste de la Vuelta et obligé à écourter la course, dont la dernière étape a été interrompue après l'envahissement du parcours par des milliers de manifestants dans le centre de Madrid. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner

Que défendait Charlie Kirk, le militant américain assassiné?

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
Les Etats-Unis livrent à Kiev des armes bannies par 112 pays
Les Etats-Unis, la Russie et l’Ukraine continuent d’utiliser des sous-munitions. Depuis 2022, elles ont tué ou blessé plus de 1200 civils en Ukraine, un bilan probablement sous-estimé.
Les armes à sous-munitions ont fait plus de 1200 morts et blessés civils en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, a annoncé lundi une ONG spécialisée, tout en soulignant que le nombre de victimes était en réalité certainement bien plus élevé.
L’article