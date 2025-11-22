La teinture, inoffensive selon les militants, a été versé dans plusieurs cours d'eau, dont le Grand Canal de Venise. Keystone

Ils teintent le Grand Canal de Venise en vert

Décus par le résultat de la conférence de l'ONU sur le climat au Brésil, des militants d'Extinction Rebellion ont lancé une action symbolique samedi en Italie.

Plus de «International»

Des militants écologistes du groupe Extinction Rebellion ont teint en vert le Grand Canal de Venise samedi, alors que la conférence de l'ONU sur le climat au Brésil a abouti à un accord a minima sur la sortie des énergies fossiles.

Des militants du groupe ont versé une teinture, qu'ils ont assuré inoffensive pour l'environnement, dans des canaux, rivières, lacs et fontaines de dix villes italiennes pour dénoncer «les effets massifs de l'effondrement climatique».

La teinture verte a été déversée dans le fleuve Pô à Turin, le fleuve Reno à Bologne, le fleuve Tara à Tarente, ainsi que dans des fontaines à Padoue et Gênes, a indiqué le groupe d'activistes.

L'activiste Greta Thunberg était présente à Venise samedi. Keystone

La célèbre militante suédoise Greta Thunberg était présente à la manifestation «Stop Ecocide» à Venise, où des manifestants entièrement vêtus de rouge, le visage voilé, ont défilé lentement à travers la foule des touristes.

Paola, une militante citée (sans son nom de famille) par Extinction Rebellion dans un communiqué, a déclaré:

«Le sommet mondial le plus important pour définir des accords politiques internationaux visant à contrer l'effondrement climatique et social touche à sa fin, et une fois de plus cette année, l'Italie a été parmi les pays bloquant les propositions les plus ambitieuses.»

Après deux semaines de négociations entre près de 200 pays, et une ultime nuit de négociations à Belem, les nations se préparent à adopter un texte modeste préparé par la présidence brésilienne du sommet. Les Européens se sont résignés à accepter un accord face au front des pays émergents et pétroliers.

Les militants d'Extinction Rebellion étaient également déguisés en figures vénitiennes. Keystone

L'enjeu des discussions de Belem était de parvenir à un accord qui ouvre la voie à des réductions plus rapides des émissions responsables du réchauffement climatique, à l'origine de phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes. (ats/afp)