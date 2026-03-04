Un F-35I Adir de l'armée de l'air israélienne (image d'archives) Image: EPA

Le F-35 remporte une victoire en Iran

Un F-35 israélien a abattu un chasseur iranien au-dessus de Téhéran. C'est la première victoire connue du jet de Lockheed Martin au combat contre un autre avion piloté.

Plus de «International»

Décrié en Suisse, où les surcoûts liés à son achat aux Etats-Unis sont à l'origine d'une vive polémique, le F-35 vient de remporter une victoire au Moyen-Orient.

Dans un communiqué diffusé mercredi, l'armée israélienne a annoncé voir abattu un avion de combat iranien au-dessus de Téhéran, au cinquième jour de la guerre au déclenchée par son offensive en Iran aux côtés des Etats-Unis. «Un avion Adir F-35 de l'armée de l'air israélienne a abattu il y a peu un avion de combat iranien (YAK-130) au-dessus de Téhéran», a-t-elle déclaré.

Un YAK-130 iranien Image: www.imago-images.de

Selon Bloomberg, il s’agit de la première victoire aérienne connue du jet furtif américain contre un autre avion piloté.



L'adversaire en question, un YAK-130 de fabrication russe, sert à la fois d’avion d’entraînement et d’appareil d’attaque léger, relate l'agence.

Un faible nombre d'avions opérationnels

Bloomberg rappelle que vingt pays, dont les Etats-Unis exploitent actuellement le F-35, unique avion de chasse de cinquième génération actuellement exporté dans le monde.

Israël avait de son côté reçu ses 50 premiers jets en 2016. Une commande passée en 2024 prévoit la livraison de 25 appareils supplémentaires à l'horizon 2028.

Si son stock de missiles est conséquent, l'Iran ne dispose pour sa part que d'un faible nombre d'avions de combat opérationnels. D'après Bloomberg, nombre d'entre eux ont en effet fait les frais des aviations israéliennes et américaines depuis le début de la guerre samedi.

Deux de ses appareils Soukhoï Su-24, également de conception russe, ont en outre été détruits par la défense aérienne qatarie lundi dernier. (jzs)