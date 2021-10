Zuckerberg répond à ses détracteurs sur Facebook

Le milliardaire américain s'est exprimé dans un long post Facebook pour défendre son entreprise, aujourd'hui sous le feu des critiques. Le résumé de sa (très) longue tirade.

Le patron du géant bleu s'était jusqu'ici caché derrière ses porte-paroles. Mercredi, il a décidé de sortir du silence pour défendre son entreprise, accusé par une lanceuse d'alerte de privilégier le profit au détriment de la sécurité de ses utilisateurs. Comme le post original est extrêmement long (et qu'on est pas tous bilingue), on vous a préparé un petit résumé en sept citations.

«L’argument selon lequel nous mettons délibérément en avant du contenu qui rend les gens en colère, pour du profit, est complètement illogique. Nous faisons de l’argent avec les publicités, et les annonceurs nous disent sans arrêt qu’ils ne veulent pas leurs publicités au côté de contenus nuisibles ou véhéments. Et je ne connais aucune entreprise qui se fixe de développer des produits rendant les gens en colère ou déprimés.»

«Au cœur de ces accusations réside l’idée que nous privilégions les profits plutôt que la sécurité et le bien-être. Ce n’est tout simplement pas vrai»