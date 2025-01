Peu après l’enlèvement, le fils de la famille, un influenceur en cryptomonnaies vivant à Dubaï, reçoit une demande de rançon (image prétexte). Image: dr

Crypto, Dubaï et enlèvement: un vrai thriller en France voisine

Un homme de 56 ans a été victime d'un enlèvement à Saint-Genis-Pouilly, proche de la frontière avec la Suisse, le soir de Nouvel An. Il a été retrouvé deux jours plus tard à 600 kilomètres de chez lui. Son fils, à qui les ravisseurs ont demandé une rançon, est un influenceur basé à Dubaï et spécialisé dans les cryptomonnaies.

Imaginez une nuit froide et humide du début du mois de janvier, quelque part sur une route à proximité du Mans, en France. Une station-service presque déserte, illuminée par quelques néons blafards. Et qui devient, par hasard, le théâtre d’un scénario digne d’un thriller.

Il est un peu plus de minuit quand des policiers décident de contrôler une voiture en train de faire le plein. Deux silhouettes réagissent au quart de tour à la vue des gyrophares et prennent la fuite à toute vitesse, laissant derrière eux leur voiture immobile. Et ce que les forces de l’ordre vont découvrir en fouillant le véhicule est loin d’être banal…

Dans le coffre se trouve un homme de 56 ans, ligoté, visiblement roué de coups et le corps aspergé d’essence.

Une nuit de cauchemar

L’homme, encore sous le choc et désorienté, raconte aux policiers une histoire rocambolesque. Selon ses déclarations, tout a commencé deux jours plus tôt, le mardi 31 décembre, à Saint-Genis-Pouilly, un village paisible situé dans l’Ain, proche de la frontière avec la Suisse.

Ce soir-là, alors que la plupart des familles préparent la Saint-Sylvestre, sa maison est la cible d’un braquage. Les malfaiteurs, encagoulés et armés, font irruption, sèment la panique. La femme et la fille de la victime sont ligotées. L’homme, lui, est forcé de monter dans une voiture

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Peu après l’enlèvement, selon France Bleu, le fils de la famille, un influenceur en cryptomonnaies vivant à Dubaï, reçoit une demande de rançon. Les ravisseurs espèrent ainsi tirer profit de la notoriété et de la fortune dont le jeune homme se vante sur les réseaux sociaux. Mais ce dernier garde son sang-froid et alerte immédiatement les gendarmes. Grâce à son intervention rapide, sa mère et sa sœur sont libérées sans encombre. En revanche, le père, lui, est introuvable.

600 kilomètres d’ angoisse

Pendant deux jours, l’homme vit un enfer. Puis, dans la nuit du 1er au 2 janvier, le destin lui joue un curieux tour. Les malfaiteurs, effrayés par une patrouille de police, abandonnent leur voiture à proximité de la station-service près du Mans, à environ 600 kilomètres d’où il a été enlevé.

Pour les forces de l’ordre, cette affaire est loin d’être close. Tout d’abord, les deux suspects ont disparu à pied dans la nature. Toutefois, ils ont laissé des indices dans leur fuite précipitée. Notamment une cagoule, selon les informations de RMC, retrouvée dans l’habitacle. C’est désormais aux enquêteurs de la section de recherche de Lyon de démêler cette intrigue digne d’une série policière.

Que s’est-il donc passé pendant ces 48 heures d’enfer pour le père de famille enlevé? Pour l’instant, le mystère reste entier. L’homme, qui a été roué de coups, est traumatisé, mais ses jours ne sont pas en danger.