Norvège: trois victimes et une disparue dans un incendie

Trois jeunes femmes de 18 et 19 ans ont péri dans l’incendie d’une maison à Hamar, en Norvège. Une quatrième est toujours recherchée.
Trois adolescentes sont mortes et une autre est portée disparue dans l'incendie d'une maison à Hamar, dans le sud-est de la Norvège, a annoncé la police qui ne connaît pas à ce stade les raisons du sinistre.
«Trois personnes, malheureusement mortes, ont été retrouvées», a déclaré le chef des opérations de la police sur place, Stig Cato Larsen, lors d'un point de presse.
De la fumée s’élève d’un immeuble à Hamar, dans l’est de la Norvège, le 8 septembre 2025.Image: NTB
«Des recherches sont en cours pour retrouver une quatrième personne», a-t-il ajouté. Les victimes sont des jeunes filles âgées de 18 ou 19 ans, selon la police.
L'incendie s'est déclaré aux alentours de 5h dans une maison et s'est propagé à une maison voisine. Il est désormais sous contrôle. «Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit sur les causes de l'incendie», a précisé Stig Cato Larsen.
Selon la police, les jeunes femmes n'avaient pas de lien avec l'université voisine du lieu du sinistre. (jah/ats)
