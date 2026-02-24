dégagé11°
La présidente du Louvre a remis sa démission

Musée le plus visité au monde, le Louvre a subi une série de &quot;défaillances&quot; depuis le spectaculaire vol du 19 octobre (archives).
Keystone

La présidente du Louvre a remis sa démission

La présidente du Louvre Laurence des Cars a remis sa démission, acceptée par le chef de l'État français Emmanuel Macron, quatre mois après un spectaculaire cambriolage dans le musée le plus visité au monde, a annoncé mardi l'Elysée.
24.02.2026, 18:2924.02.2026, 18:29

Emmanuel Macron a salué «un acte de responsabilité dans un moment où le plus grand musée du monde a besoin d'apaisement et d'une nouvelle impulsion forte pour mener à bien des grands chantiers de sécurisation, de modernisation».

Le «casse du siècle», comme l'ont baptisé les médias, avait fait le tour du monde le 19 octobre, avec ces malfrats filmés en train de dérober en une poignée de minutes des joyaux de la couronne à l'aide d'un simple monte-charge. (sda/ats/afp)

