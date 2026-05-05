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Le nouveau patron du Louvre défend un projet à plus d’un milliard

Le nouveau patron du Louvre défend un projet à plus d’un milliard

View of the empty courtyard of the Louvre museum, that remains closed for the day after Sunday&#039;s jewels robbery, Monday, Oct. 20, 2025 in Paris. (AP Photo/Emma Da Silva) France Louvre
Christophe Leribault a confirmé mardi le vaste plan de rénovation du célèbre musée.Keystone
Un milliard d’euros et un chantier colossal: le nouveau patron du Musée du Louvre confirme le vaste plan de rénovation voulu par Emmanuel Macron malgré le spectaculaire vol survenu l’an dernier.
05.05.2026, 22:3605.05.2026, 22:36

Le nouveau président du Louvre, Christophe Leribault, arrivé dans le sillage du spectaculaire vol survenu en octobre dans ce musée, a confirmé mardi le vaste plan de rénovation de l'établissement annoncé en 2025 par Emmanuel Macron. Il juge son coût «incompressible».

La présidente du Louvre a remis sa démission

Evalué à plus d'un milliard d'euros, le plan «Louvre Nouvelle Renaissance», qui prévoit notamment la rénovation du bâtiment existant et l'aménagement d'un nouvel espace pour la Joconde, a été mis entre parenthèses depuis le cambriolage du 19 octobre.

«C'est un projet capital et nécessaire pour le Louvre. On ne peut pas continuer d'accueillir 9 millions de visiteurs par la Pyramide»
Christophe Leribault

«Et il faut impérativement revoir les infrastructures, refaire les couvertures et les installations techniques dans le périmètre de la Cour carrée», a déclaré Christophe Leribault au journal Le Monde.

«Le coût est incompressible», a ajouté celui qui a succédé le 25 février à Laurence Des Cars, mise en difficulté par une série de rapports ayant pointé l'obsolescence des dispositifs de sûreté dans le plus grand musée du monde. Il a toutefois concédé «envisager de réduire certains aménagements (...), mais cela restera marginal en matière d'économie». Il a aussi indiqué chercher «330 millions d'euros» supplémentaires auprès des mécènes pour financer les travaux de rénovation.

Police mobile et bijoux en lieu sûr

Alors que le cambriolage a mis au jour des failles au sein de la sûreté du bâtiment, Christophe Leribault a souligné que «les grilles d'accès au domaine ont été restaurées» et qu'«un poste mobile de police est désormais actif près de la Pyramide». Il a par ailleurs annoncé que la galerie Apollon, où s'est déroulé le vol des joyaux de la couronne de France, «rouvrira dans le courant du mois de juillet, sans vitrine au centre, telle qu'elle avait été conçue au XVIIe siècle, c'est-à-dire comme une galerie d'apparat».

FILE Christophe Leribault, head of the Charteau de Versailles, poses March 29, 2024 in the park of the Chateau de Versailles, west of Paris. (AP Photo/Thomas Padilla, File) Christophe Leribault
Christophe Leribault a succédé le 25 février à Laurence Des Cars.Keystone

«Les objets précieux qui s'y trouvaient seront exposés dans l'aile Richelieu» et les joyaux non dérobés, dont la couronne de l'impératrice Eugénie, retrouvée endommagée, «vont rester en lieu sûr, en attendant de disposer d'un espace sécurisé ailleurs dans le musée», a-t-il poursuivi.

Le cauchemar continue pour le Louvre

La part des recettes de billetterie affectée à la politique d'acquisition d'oeuvres doit pour sa part passer de 20% à 12%, a-t-il indiqué, suivant une préconisation de la Cour des comptes. (mbr/ats)

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